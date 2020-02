Incrementa número y grado de violencia contra la mujer

Cd. Victoria, Tam.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, Olivia Lemus, dio a conocer que en los últimos años ha habido un incremento no solamente en el número de casos de violencia contra la mujer sino en el grado de violencia empleada en contra de estas, por lo cual hizo un llamado para visibilizar esta problemática.



"Ya no solo es cosa de violencia física, hay mucha violencia que no se visibiliza y de eso están llenas las unidades de investigación de protección a la familia, o las unidades que se dedican al tema de la violencia contra mujeres y niñas, es un tema que no se está acabando, está aumentando", según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del 2015 al 2019 hubo un incremento del 137,4 por ciento en el número de casos de Feminicidio a nivel nacional.

Es decir, mientras que en todo 2015 se reportaron solo 411 casos, en 2016 hubo 602, en 2017 fueron 741, en 2018 aumentó a 891 y hasta el 31 de diciembre pasado 976, "y no es únicamente obligación del Gobierno, o de los entes públicos, el trabajar en los temas de prevención o los temas de reacción, o de corrección, sino que también nosotros como sociedad, como parte de un colectivo tenemos que hacer lo propio desde nuestras casas".