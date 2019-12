Inconstitucional, mandato individual sobre Obamacare

McAllen, Tx.- El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos emitió un dictamen sobre el Obamacare, sosteniendo que el mandato individual es inconstitucional y envió el caso de vuelta al tribunal de distrito.

"El fallo del Quinto Circuito es claro: el gobierno federal no puede ordenar a los ciudadanos que compren seguros deficientes que no quieren. El mandato individual es la pieza central del Obamacare, y me alegro de que el Quinto Circuito haya reconocido que es ilegal. Espero con interés demostrar en la corte de distrito que el resto de la ley no puede permanecer sin esta disposición central", dijo el Procurador General de Texas, Ken Paxton. "La decisión de ayer es una victoria para el estado de derecho. Finalmente deshacerse de esta ley será una victoria para todos los estadounidenses".

Paxton destaca que Obamacare impone consistente e ilegalmente costos crecientes a los ciudadanos y transfiere una enorme cantidad de poder regulatorio al gobierno federal. En Texas y otros 38 estados donde el gobierno federal administra los intercambios de salud, las primas del seguro de salud aumentaron un promedio de 105 por ciento, de 2013 a 2017. El año pasado, alrededor del 82 por ciento de los condados de Estados Unidos tenían sólo una o dos aseguradoras de salud que vendían cobertura de Obamacare.

Cuando la Corte Suprema de Los Estados Unidos confirmó Obamacare en 2012, la mayoría de los jueces acordaron que el mandato individual era constitucional sólo porque su pena fiscal que lo acompañaba podía justificar obligar a las personas a comprar bajo el poder fiscal del Congreso. Desprovisto de esa pena, el mandato individual de Obamacare no puede ser preservado como un impuesto, lo que hace que Obamacare sea totalmente ilegal.