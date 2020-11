Incongruente lucrar con necesidad de las mujeres

La regidora del Cabildo, Claudia Pacheco criticó la iniciativa aprobada por mayoría la semana pasada en que se aplicará un cobro de acceso a la Zona de Tolerancia de un 30% de Unidad de Medición Actualizada (UMA), alrededor de 25 pesos, así como 4 Umas por concepto de licencia médica (335 pesos) a las mujeres que ejercen labor de sexo servicio.

Más aun lamentó que de las regidoras del Cabildo, ninguna haya emitido comentario alguno a sus señalamientos, tras cuestionar la incongruencia de asumirse como "defensores y respetuosos" de los derechos de las mujeres cada 25 de cada mes y en los hechos se pretenda obtener lucro económico a costa de las mujeres de la Zona de Tolerancia.

"En verdad es denigrante la postura del pleno de permitir que mientras por un lado dicen defender y velar los derechos de mujeres, se pretende obtener ingresos económicos a costa de su circunstancia difícil de entorno en que laboran y se ganan la vida, es totalmente inaceptable esta doble moral", advirtió.

Pacheco Quintero, arremetió contra los dichos de un regidor, quien afirmó que las mujeres que laboran en el sexo servicio en la zona de tolerancia, lo "hacen por gusto".

-Es una pena ese criterio tan deficiente de un integrante de este cuerpo colegiado, pero más tristeza me dio el hecho de que ninguna de las compañeras mujeres se haya pronunciado sobre este particular tan lamentable y que no va acorde a ese postulado de asumirse como defensores de los derechos de las mujeres-, apuntó.