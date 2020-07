Inconformidad con horario de peseras

Algunos ciudadanos no aceptaron en su totalidad las nuevas regulaciones hacia el transporte público que forman parte del plan emergente para contener la pandemia Covid-19, que entró en vigor al imponer horarios de circulación.

Desde temprano se observaron personas esperando que pasaran los microbuses para abordarlos y tener cabida en el 50% de capacidad que solicita las autoridades sanitarias.

Jorge Pedroza, que se dedica a la construcción, se mostró preocupado al no saber si le va alcanzar el tiempo para terminar su trabajo y todavía encuentre microbuses en las calles.

"Ahorita voy a una casa para ayudar a poner una placa y la verdad no sé a qué hora vayamos a acabar y sí tengo preocupación de no encontrar una pesera y pues para el taxi no me alcanza", comentó al estar en la parada de peseras en Puerta del Sol.

Los horarios en que van a circular las unidades de transporte público son de 5:00 a 9:00 de la mañana y se reanuda de 15:00 a 21:00 horas.

"La verdad a mi no me gusta lo que hizo el gobierno porque ahora nos tenemos que hablar con nuestros jefes del trabajo para que nos cambien la hora de salida para alcanzar una pesera", mencionó Lucía Vargas, que es cajera de una tienda de conveniencia.

Ayer que se instalaron filtros de seguridad en la ciudad para detectar unidades fuera del horario establecido algunas personas aprovecharon para solicitar información al personal.

"Acabo de comprar el mandado y no sabía que ya no iba a ver nada (transporte) y ahora como le voy hacer si vivo hasta la Almaguer", dijo la señora Elizabeth Velázquez que se encontraba en el Bulevar Morelos.