Inconforme consejo consultivo de COMAPA

El consejo consultivo de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada (COMAPA) denunció que sin facultad ni atribuciones la presidenta municipal Maki Esther Ortiz Domínguez citó a una reunión para elegir a un grupo de reemplazo a la cual no fueron convocados.

La denuncia fue hecha pública por los titulares de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), representantes de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), de los Agentes Aduanales, de la Asociación Mexicana para la Destrucción de Datos (AMDIC) y de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC). "Nosotros no sabemos absolutamente nada del porque se convocó así, no recibimos la convocatoria, solo acudió el presidente del Consejo Federico Alanís Peña, esto va contra las reglas, porque nosotros debemos ejercer como lo marcan las reglas por un periodo de 3 años e ingresamos en el 2016, aún no cumplimos nuestro periodo", mencionó Sandra Guardiola Saéz de COPARMEX.

Por lo que consideran, se pierde el equilibrio entre el trabajo sociedad-gobierno.

El consejo consultivo está conformado por 11 personas, 3 de ellas ciudadanos."Es la presidenta, tres representantes del municipio, un diputado tres representantes del estado y ciudadanos somos 3, nunca seremos mayoría por eso es importante que quienes estén ahí representen a verdaderos ciudadanos para poder hacer reuniones y comentar qué es lo que esta pasando" dijo Jóse Raymundo Valdez Gárate, agente aduanal.