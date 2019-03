Inconforme Armenta con la candidatura de Barbosa

Ciudad de México.

El exaspirante a la candidatura a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta, denunciará parcialidad e injerencia de la dirigencia nacional ante los órganos internos de Morena por la elección de Miguel Barbosa como el abanderado.

Su intención, afirmó, no es revertir el resultado, pero sí dejar testimonio que el partido está eligiendo a un candidato porque lo conoce la gente, no por competitividad.

El senador con licencia aseguró que pese a rechazar el resultado, no será un obstáculo para que su instituto político luche por el triunfo.

"Anoche les dije que respetaba el resultado, pero no lo compartía. Ellos hacen una interpretación donde eliminan los tres indicadores más importantes, y se van con un candidato conocido, aunque no sea bueno. Entonces, la decisión fue por conocimiento, no por competitividad", dijo.

"Voy a denunciar ante el órgano de Honestidad y Justicia del partido dos hechos: uno, la intromisión del Gobierno de Puebla, y dos, la parcialidad de la dirigencia".

En conferencia de prensa, el expriista criticó que pese a ganar tres de las cuatro características para elegir al abanderado --mejor candidato, cercanía con la gente y buena opinión--, no se le dio esa posición.

Ante el cuestionamiento de si apoyará a Barbosa en la campaña, respondió que respaldará a Morena, y no se irá del partido.

"No voy a ser obstáculo para el triunfo del partido en Puebla, lo digo contundentemente: no voy a dañar al partido", respondió.

Sin embargo, exigió a Barbosa frenar a sus seguidores para que no intimiden ni agredan a quienes lo respaldaron, y mostró tuits que para él son una amenaza.

"Si quieren la reconciliación tienen que dar muestras claras. La carga de la reconciliación y la unidad siempre le tocan al candidato. Entonces voy a apoyar a Morena, sin condición, pero voy a denunciar cualquier acto que viole las garantías de los compañeros", advirtió.

Insistió en que su queja ante los órganos internos del partido son para dejar un antecedente de cómo eligen a candidatos con encuestas propias.

"Que quede constancia que se elige por conocimiento, bueno o malo, pero no por competitividad. La parcialidad de la dirigencia afecta, porque desde el momento que das la imagen de que ya esto estaba resuelto, hay parcialidad.

"Desde el momento que no te dejan que haya observadores en la encuesta, es falta de transparencia; desde el momento que hubo injerencia del Gobierno del estado, pues no hay certeza jurídica", indicó.

MONREAL SE CALLA

Luego de que se dio a conocer que el candidato de Morena al gobierno de Puebla es Miguel Barbosa, el líder parlamentario de este partido en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que a partir de este momento se dedicará de tiempo completo a las tareas del Congreso.

"No comentaré nada sobre tareas y labores partidistas, no me involucraré. Trato de ser siempre eficiente y trato de contribuir a la celebración de acuerdos y consensos dentro del Senado. Lo que puedo decirles es que Alejandro Armenta es un excelente legislador, es un buen compañero y es una persona con una actitud pública siempre positiva y que le tenemos mucho aprecio y mucho cariño", expresó en entrevista.

¿Barbosa es el mejor candidato que puede aportar Morena?

-No me voy a involucrar a ninguna opinión. Les pido me permitan apartarme de cualquier posición partidista. Les puedo responder todo lo que quieran sobre el Poder Legislativo, pero estoy muy claro en que mi propósito fundamental es contribuir a la celebración de consensos al interior de la Cámara de Senadores y ahí voy a dedicar mi tiempo completo.