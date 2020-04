Incondicional a México

En casi 30 años, el argentino Rubén Omar Romano ha vivido de todo en México.

Aceptó una propuesta del América a sus 22 años de edad, y con el tiempo decidió quedarse para siempre.

Con una trayectoria de 17 años como jugador, y más de 20 como entrenador, 4 finales de Liga y 2 más de Concacaf, el timonel no renuncia a su sueño de levantar un trofeo en el balompié, en el que prácticamente hizo su carrera.

Ni siquiera el capítulo de su secuestro le roba la sonrisa cuando se refiere al País, en el que creció su familia.

- ¿Qué te convenció para aceptar la oferta del América?

Fue en el año 80, ya llevaba 2 años jugando en Primera División y el América fue el que me buscó, y no lo pensé. Pensé que venía por un par de años nada más, pero la gente me recibió espectacular, tuve un cariño muy grande, aquí hice mi carrera, tengo mi familia, hijas, 7 nietos, y todos mexicanos, y realmente mi vida está en México más que en Argentina.

- ¿Qué tan difícil fue adaptarte a la idea del técnico José Antonio Roca?

Fue complicado porque tenía una idea de juego muy diferente, pero me acoplé hasta que cometí un error en un partido que ganábamos 2-0, estábamos jugando un gran partido, y uno a veces con la juventud no entiende que los cambios no son siempre porque uno esté jugando mal sino porque es un cambio táctico, me sacó, le dije de todo frente a las cámaras, y esa fue mi despedida del América. Después me pasó algo parecido dirigiendo al América con un jugador muy bueno como Richard Núñez, quien estaba jugando muy bien, pasó lo mismo, me dijo de todo, en la primera instancia lo eché, pero en el vestidor me acordé de lo que me pasó, y hablando con él entendí, y se quedó en el equipo.

- ¿Te quedó la espina clavada de volver al América como jugador?

Siempre tuve la idea de que iba a volver, y estuvo muy cerca después de estar un año en León, (Carlos) Reinoso me había dicho que se había parado la contratación de un jugador importante de la selección de Brasil, que era Eder, y al final faltando 15 días trajo a Brailovsky y me dejó fuera.

- ¿Llegó tarde Ricardo La Volpe a tu carrera como futbolista?

No, había hecho cosas muy importantes en los otros equipos, lo que pasa que con Ricardo estuve en el primer año (1987-88) normal, en una posición con un parado diferente, pero cuando me voy a Querétaro con él ahí sí cambia mi posición, me dijo que quería que jugara como Lothar Matthaus que era un volante de contención retrasado, pero con mucha llegada.

- ¿Al irte a San Lorenzo, no pensaste en quedarte en Argentina o ir a Europa?

San Lorenzo buscó la posibilidad de que me quedara porque íbamos a la Libertadores después de clasificar con un gran gol mío (contra Racing de Avellaneda), pero el América ya me había vendido al Atlante.

- ¿Qué te faltó para ganar el título de Liga en México?

Con San Lorenzo había ganado, pero en México se me negaron las oportunidades como jugador, y como técnico disputé varias finales, 4 de Liga, y 2 de Concacaf, donde por cosas destino no se me dio, pero no voy a dejar de seguir preparándome y esperando la oportunidad buena porque lo que busco es eso: el título.

- ¿Qué es lo que te ha gustado de México?

Por supuesto porque mi familia se hizo acá, hoy en mi cabeza tengo la posibilidad de irme a algún lado si sale la opción de encontrar algún equipo que me dé las herramientas para salir campeón, porque primero me gustaría irme saliendo campeón acá, pero si sale algo afuera lo tengo en mente siempre y cuando sea algo interesante. Sí ha habido ofertas, rumores de Colo Colo, un equipo de Perú, pero nada concreto, así que sigo esperando.

- ¿Por qué elegiste Guadalajara para vivir?

Hay un momento en el que no puedes mover tanto a la familia, cuando vine por primera vez con Atlas en el 97 como auxiliar nos gustó mucho, después me fui a Celaya, regreso en el 2000 con Tecos, y ahí es donde ya decidí radicar en Guadalajara porque mis hijas ya estaban grandes como para estarlas moviendo de un lado a otro. Me gusta todo de Guadalajara, su gente, cómo se vive acá. Aquí viven también mi papá y mi mamá, tengo un hermano.

- ¿Has sido feliz en México?

Muy feliz, más allá del percance (el secuestro) que tuve en el 2005 en el que toda la gente pensaba que me iba ir, pero no, México me ha dado mucho para que un mal momento me hiciera dejarlo y escapar.