Incomoda a Owen Wilson verse en sus películas

Cd. de México.- Owen Wilson dijo un periódico británico que no le gusta verse en las cintas en las que participa.



El actor, de 49 años, también afirmó que le da nervios ver a sus amigos actuando en sus películas.



"¿Te gusta escuchar tu voz en la contestadora o en una entrevista? ¿te gusta cómo te ves en tu foto de la licencia de manejar? ¿no?



"Es lo mismo. Obviamente escucho cuando alguna de mis cintas tiene una buena reacción pero cuando me miro yo soy muy crítico conmigo mismo y sólo me siento incómodo de verme", explicó.



La estrella de Medianoche en París, pese a su ansiedad por ver a sus amigos en cintas, reveló que quedó impresionado por la actuación de Ben Stiller en Los Meyerowitz: la Familia No Se Elige.



"No me gusta ver a gente que conozco (en películas) porque sé que eso me hace sentir ansiedad por ellos. Pero vi a Ben Stiller en Los Meyerowitz y pensé que era impresionante", señaló.