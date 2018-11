Incluyen a Zaffirini en Salón de la Fama de las Mujeres

McAllen, TX. - La Senadora Judith Zaffirini, demócrata cuyo Distrito incluye el Condado de Starr, será incluida en el Salón de la Fama de las Mujeres de Texas en 2018, junto con la ex Primera Dama Laura Bush y otras cinco homenajeadas innovadores.

Bajo la supervisión de la oficina del gobernador, la Comisión de Mujeres del Gobernador creó el Salón de la Fama en 1984 para celebrar los notables logros de las mujeres de Texas.

Otras homenajeadas incluye a la gimnasta olímpica Simone Biles; la cantante Vikki Carr; la filántropa Susan Dell; la ex piloto militar y capitán de aerolínea comercial, Tammie Jo Shults; y la ex presidenta de Our Lady of the Lake University, hermana Elizabeth Anne Sueltenfuss.

Las seis mujeres serán honradas durante una ceremonia que tendrá enero ofrecida por el gobernador Greg Abbott y su esposa.

"El Salón de la Fama de las Mujeres de Texas reconoce y las celebra no solo por sus logros individuales, sino también por sus contribuciones a la fortaleza del estado, y me siento honrado de darles la bienvenida a estas siete mujeres exitosas como las inducidas de este año". dijo Abbott a través de un comunicado.

Cada una de las homenajeadas es reconocida como pionera, una inspiración para la próxima generación de líderes que seguirán sus pasos en campos como negocios, educación, servicio militar, filantropía, servicio público, deportes, artes y ciencias, y más.

"La Primera Dama y yo queremos agradecer a cada uno de estos distinguidos galardonados y sus familias por sus duraderas contribuciones a este gran estado".

Cada dos años, los tejanos envían nominaciones y un panel independiente de jueces selecciona a las mujeres que ejemplifican la excelencia en una variedad de campos, incluidos los negocios, la ciencia, la educación, el servicio público y las artes.