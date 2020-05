Incluyen a Tamaulipas en Internet para todos

Ciudad de México.

Como parte de la estrategia que implementó el Gobierno Federal de cara a la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, el programa Internet para Todos, proporcionó conexión a 18 hospitales de Alta Especialidad, 11 de los cuales están en la Ciudad de México; mientras que los otros siete están distribuidos en el país.

En conferencia de prensa, Raymundo Artis, director de CFE comunicaciones e Internet para Todos, informó que uno de los principales objetivos de lograr la conectividad es que tanto los médicos como los familiares de enfermos por Covid-19 logren tener acceso y estén comunicados a través de estas redes.

Los hospitales de la Ciudad de México beneficiados son los Institutos Nacionales de Enfermedades Respiratorias, "Ismael Cosío Villegas", el de Cardiología "Ignacio Chávez", el de Medicina Genómica, el de Pediatría, el de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán", el de Cancerología, el de Geriatría, el de Nutriología y Neurocirugía "Manuel Velazco Suárez", Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes", el de Psiquiatría y el de Rehabilitación.

Además, los beneficiados en el interior de la república los estados beneficiados fueron: Chiapas, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Tamaulipas y Yucatán.

En la conferencia de prensa para presentar los avances de los programas para el Bienestar durante la contingencia sanitaria, también estuvo presente Emiliano Calderón, coordinador de Estrategia Digital Nacional quien informó que en la actualidad 70% de la población vive en 20% del territorio y que éste a su vez, se trata de zonas urbanas que ya cuenta con cobertura de internet y conectividad de por parte de empresas privadas.

"Son más de 30 millones de mexicanos que no tienen conectividades, se trata de los que viven en zonas más alejadas de las grandes ciudades, por lo general población indígena que vive en las sierras o montañas, a dónde las grandes empresas no llegan porque no representan una ganancia considerable", comentó.

En este sentido, precisó que los programas anteriores al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, (Red Compartida) contemplaban cubrir las zonas rurales hasta 2024; sin embargo, y luego de la creación de una empresa (el 2 de Agosto) dedicada a las Telecomunicaciones, para acelerar los hitos de cobertura que necesita el país.

Además, con esta nueva estrategia de cobertura, se prevé que para el año 2024 ya se tenga cobertura en todo el país: "En la actualidad ya contamos con cobertura en 50% del territorio nacional, el avance para 2022 tiene que ser del 70% para llegar a la meta establecida".