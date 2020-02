Incluirá SEP a MPs en resguardo de niños

CIUDAD DE MÉXICO.

Después del asesinato de Fátima y los señalamientos de que hubo sobre la tardanza en activar la Alerta Amber y presuntas fallas en la escuela a la que asistía la menor, se anunciaron medidas. El titular de la Autoridad Educativa, Luis Fernández, detalló que en caso de que adultos con autorización no acudan por algún menor, éste será llevado a cualquier fiscalía cercana, incluso en patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). "Hemos acordado que se habilitarán a todas las fiscalías para que puedan recibir menores una vez que se haya concluido el periodo de entrega de las niñas y los niños", dijo. Actualmente, según el protocolo de entrega de niños, se debe realizar una espera de 20 minutos para que alguien con credenciales pase por los estudiantes. De no contar con un adulto que vaya por ellos, deben ser llevados a la Fiscalía Especializada en Atención de Menores, ubicada, en la Colonia Doctores, en la Alcaldía Cuauhtémoc.

"Con lo que estamos haciendo ahorita es habilitar a las otras fiscalías para que faciliten esta operación y no sea tan complicada como lo señalaban ahorita los compañeros", añadió Fernández. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó también que la Alerta Amber podrá detonarse en las escuelas y que la denuncia correspondiente podría ser hecha posteriormente. "Que sea la propia Secretaría de Educación Pública, a través de sus directores y de la Autoridad Educativa Federal, quienes puedan hacer una Alerta Amber directa con la FIPEDE, con la Fiscalía Especializada, independientemente de que se presente la denuncia penal o no", dijo.

Fernández añadió que esto será posible a partir de una llamada, ya sea de un director o de un familiar. "No se esperará a que esté el acta o se cubra algún trámite, sino se iniciará la búsqueda de menores de manera inmediata a partir de la solicitud, ya sea de la Autoridad Educativa o de familiares", agregó. Además se busca fortalecer la seguridad con más cámaras de videovigilancia. Por el caso específico de Fátima, Sheinbaum y Fernández aseguraron que la menor no permaneció afuera de la institución y que fue entregada a un adulto, según los protocolos correspondientes. "No hubo algo distinto ese día de quién recoge a la niña, cómo se llama, dónde está. Entregaron a la niña en los protocolos que están establecidos y se está haciendo toda la investigación tanto administrativa como penal si es que hubo una irregularidad en este caso", añadió Sheinbaum.