Incita a la mujer a no callar

Ciudad de México.

La cantante chilena Mon Laferte ha sido una mujer que ha luchado por ser una voz escuchada y por la libertad del derecho a la expresión, le gustaría ser un ejemplo para todas aquellas personas que aun piensan que, "calladita te vez más bonita".

"Lo que pasa es que durante mucho tiempo se me dijo que callada me vería más bonita, siempre nosotras las mujeres hemos sido las sumisas, calladitas, como adorno, de no opinar mucho y no yo de niña siempre quise decir cosas, yo no me quiero quedar calladita, ¡ojo! No todo lo que digo está bien, pero también tengo derecho a expresarme, me gusta hablar, opinar", dijo Mon Laferte.

La cantante contó, que desde niña le decían que por ser mujer debería de comportarse de cierta manera, ser delicada, callada, hasta que se dio cuenta de que no quería eso y ahora le da mucho gusto que las nuevas generaciones ya nazcan con esa libertad.

ETAPA DE TRANSICIÓN

"Creo que hoy en día pasamos una etapa de transición en donde toda la sociedad estamos aprendiendo que el feminismo es la igualdad de derechos para todo el mundo, que nos vean como seres no como un género, a mí me da mucho gusto que las nuevas generaciones puedan vivir otra cosa a lo que nosotros hemos vivido y que no sientan vergüenza, que no tengan que sentir el pedir permiso por respetar sus derechos", indicó.

Todo lo que estaba atravesando la cantante en aquel tiempo, dijo que tenía que sacarlo de alguna manera y lo hizo escribiendo canciones, es por ello que sus letras son profundas, reflejan su alma y sus pensamientos.

EXPLOSIÓN EMOCIONAL

"Mis canciones reflejan esa explosión emocional muy dentro de mí, necesitaba tocar fondo y expresar lo que estaba sintiendo, por eso escribí esas canciones, que hablan de la liberación personal, que habla sobre una relación de pareja de la manera que yo me siento y bueno creo que yo me acepté que me liberado, ya me siento bien, ya no estoy preocupada por qué debo bajar de peso o por pintarme el pelo, soy feliz como soy y me acepto y creo que esas canciones me han servido", explicó.

Una parte muy importante es la aceptación, así lo considera la cantante quien antes también se preocupaba por los estereotipos, hasta que se dio cuenta que eso no tiene importancia y ahora se siente libre de ser como quiera.

"Si yo pensaba que mi rol es que siempre tenía que ser linda para mantener la aceptación de las personas, entonces yo decía bueno me quiero comer este plato de pasta, pero voy a engordar, no me lo voy a comer, mejor no y bueno ahora ¿si me lo quiero comer que?", dijo.