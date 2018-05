Incide la gasolina cara en venta de ´huachicol´

Cd. Victoria, Tam.

El incremento en los precios de los combustibles podría ser un factor para que se vea un auge en el consumo de la gasolina por la vía ilegal, conocida comúnmente como huachicol, sin embargo en esto también influiría la presencia del crimen organizado el cual ha hecho de esta actividad una fuente de financiamiento.

Esto lo recalcó el diputado local por Ciudad Madero, Joaquín Antonio Hernández Correa; "comprar gasolina aquí en Victoria y comprar gasolina en Tampico a lo mejor no es lo mismo, a lo mejor yo con mil 300 pesos lleno mi tanque en Ciudad Madero pero me vengo acá me sale más caro".

Hernández Correa es miembro de la Sección 1 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en la zona conurbada del sur de Tamaulipas.

"El huachicol nunca ha dejado de existir, la robadera de la gasolina eso viene de hace muchos años, empezó dentro de la misma empresa con los empleados y luego en el campo con las tomas clandestinas y que no era una situación tan marcada".

Pero no fue sino hasta con el auge de los grupos del crimen organizado quienes vieron en dicha actividad una fuente de financiamiento para sus actividades delictivas, cuando la distribución del huachicol se volvió de manera generalizada, en este sentido el diputado local se pronunció porque tanto Estado como Federación busquen esquemas que acaben con esa actividad ilegal.

"El crimen organizado se ha metido y ya es un modus vivendi para ellos y lamentablemente trae una merma en la distribución del combustible, y trae también como consecuencia que los mismos delincuentes vayan a las gasolineras y obliguen a los que tengan la distribución del hidrocarburo a que se lo compren", mencionó que tanto funcionarios de Pemex como empresarios gasolineros le han manifestado estar bajo amenaza para permitir la distribución del combustible de manera furtiva.