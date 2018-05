Incertidumbre entre productores ribereños. Alarma por deformación de maíces

Díaz Ordaz, Tam.- La falta de polinización de los maíces en la zona ribereña y el norte de Tamaulipas ha generado incertidumbre e inquietud entre los productores más afectados, pues se han detectado elotes con menos del 50 por ciento de los granos.

En la zona ribereña, los problemas más graves se registraron en los municipios del poniente de Reynosa y algunas áreas de Díaz Ordaz, mientras que en Camargo y Miguel Alemán, la situación es menos crítica, aunque en muchos casos se esperan mermas ligeras en la producción.

El jefe del distrito de riego número 26 del bajo río "San Juan", Armando Silva Escobedo, informó que de acuerdo a la opinión técnica de representantes del campo experimental sobre deformación de la mazorca en algunos lotes de maíz del norte de Tamaulipas, pudieron haberse conjugado diversos factores para que se generara el problema.

GRAVE. Nunca antes en la historia de la región los maíces habían tenido tantas afectaciones.



-

CAUSAS DIVERSAS

Una de las causas que pudieron generar la deficiencia en la polinización de los maíces fue la falta de horas luz, debido a días nublados, señala el dictamen del Inifap.

Los mismos técnicos de la dependencia afirman que los cambios bruscos de temperatura durante el mes de abril, época en la cual floreció o se polinizó el maíz, también pudieron confluir para que los granos no llenaran el olote, agregó el ingeniero Silva Escobedo.

Por su parte, el presidente del Comité Municipal Agrario de Camargo, Argelio Sáenz Ramírez, dijo que el seguro agrícola deberá cubrir las afectaciones, toda vez que la merma en la producción no es responsabilidad del agricultor, pues los hombres del campo cumplieron con el paquete tecnológico recomendado por el Inifap.

Consideró que si el clima fue el factor del problema, entonces el seguro agrícola tiene la obligación de proteger a su cliente, en este caso el agricultor afectado.

Otro factor también pudo haber sido causado por fallas en los híbridos, y de ser así, entonces las compañías o distribuidoras de las semillas, tendrán que hacerse responsables de esta crisis que impactará de manera brutal a numerosos productores de la región, apuntó el dirigente campesino,

Si como dicen, el clima fue el factor que produjo la deficiencia en la polinización de algunos maíces

Durante esas fechas, se registraron durante las noches y madrugadas temperaturas muy bajas, mientras que en el día el termómetro superó los 30 grados centígrados.

Por otra parte, los fuertes vientos que se registraron en esas fechas, pudo haber sido otra causa para que los maíces afectados no engranaran de manera normal.

De acuerdo al dictamen del campo experimental, las causas pudieron ser multifactoriales, pero no hay un resultado oficial que haya convencido a muchos de los productores afectados.

Mientras no se realicen las trillas, no se sabrá a ciencia cierta los daños generados por la deficiente polinización de los maíces en áreas importantes, pues mientras algunos productores afirman que no tuvieron daños o estos fueron mínimos, otros reportan afectaciones severas.

Y ante tal incertidumbre, numerosos productores ya reportaron el aviso de siniestro ante los representantes de aseguradoras agrícolas o fondos de aseguramiento, para que tengan conocimiento y estén atentos al momento en que los maiceros realicen sus trillas.