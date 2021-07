Alejandro Díaz de León permanecerá seis meses más en el cargo, pero decir que no se ratificará y que habrá otra persona, sin especificar, lleva a pensar ¿qué va a pasar?, reflexionó Capistrán. En la videoconferencia "Estados Unidos ¿motor de la economía de México?" que organizaron el Centro de Estudios México-Estados Unidos, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) y El Universal explicó que esta situación afecta las inversiones.

Ciudad de México.- La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de anunciar que en diciembre próximo habrá cambio de gobernador del Banco de México (Banxico) genera incertidumbre, ruido y primas de riesgo en los mercados financieros, además de que puede provocar disminución de inversiones, dijo el economista en jefe para México y Canadá del Bank of America , Carlos Capistrán.

Sin considerar lo que ocurrió en el primer trimestre de 2021, el año pasado hubo una baja de inversiones, "creo que es algo que en México está generando muchos problemas, el ruido. Entonces cuál es la recomendación, bajarle al ruido, hay que bajarle al ruido". A pesar de que se requiere reducir la incertidumbre, "hoy hubo el anuncio, en la mañana, sobre que no se va a ratificar al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León... les puedo decir que faltaban seis meses para que se tomara esa decisión, o sea el gobernador está ahí hasta diciembre, al hacer el anuncio hoy se genera toda esta incertidumbre de qué va a pasar y no se da el nombre de quién va a llegar".

Noticia Relacionada Incertidumbre por cambio de gobernador de Banxico

SUBEN REMESAS

El economista de Bank of America afirmó que le preocupa el hecho de que las remesas suben y las inversiones bajan. "Las remesas ya son más grandes que lo recibido por Inversión Extranjera a mí eso no me gusta, las remesas es que un mexicano está produciendo más en Estados Unidos y nos manda algo de dinero, la inversión es que llega algo para que produzcamos más y para que crezcamos más".

AMLO descarta reelección

El Presidente López Obrador dijo que propondrá a un profesional partidario de la economía moral para ocupar el cargo de gobernador del Banco de México, en sustitución de Alejandro Díaz de León, cuyo periodo está por concluir y a quien descartó reelegir.

"Va a ser un economista de mucho prestigio, un profesional que va a cumplir con los requisitos de tener experiencia en materia económica y financiera y haber trabajado en un área relacionada con el manejo de las finanzas", indicó desde Palacio Nacional.