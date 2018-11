Incertidumbre en plan de seguridad. Ya viene la Guardia nacional

El Mañana / Especial.- La fundación de la Guardia Nacional, la operación de las coordinaciones regionales y el tipo de vinculación del gabinete federal con los gobiernos estatales y los ayuntamientos, son parte de los temas del plan de paz y seguridad del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que han causado incertidumbre.

Representantes de la sociedad civil de Tamaulipas consideran que el futuro secretario de seguridad, Alfonso Durazo Montaño, ha dado ideas generales del proyecto y falta saber cómo concretarán cada unos de los ocho ejes expuestos a mitad de la semana pasada en la Ciudad de México. Los especialistas Lilian Chapa Koloffon y Ernesto López Portillo coinciden en que por ahora sólo no hay una política pública visible y detallada.

El miércoles 14 de noviembre, Andrés Manuel López Obrador presidió la presentación del plan de paz y seguridad. El planteamiento principal fue la creación de la Guardia Nacional. Para la creación de la nueva corporación se solicitará la reforma constitucional a una parte del artículo 76 y otras disposiciones legales. En el mismo evento, el coordinador de la bancada de diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, anticipó que legislarían la iniciativa.

"Los efectivos de ese cuerpo provendrán de las policías Militar y Naval, así como de la actual Policía Federal, y adicionalmente se convocará a civiles y a elementos de tropa para que se integren a la formación de nuevos elementos, los cuales recibirán formación y adiestramiento en planteles militares, de acuerdo a un plan de estudios elaborado en forma conjunta por las secretarías de Defensa Nacional, Marina, Gobernación y Seguridad Ciudadana", dijo el sonorense.

El desarrollo total de la Guardia se dará en 3 etapas. En la primera se integrarán las unidades de Policía Militar y Policía Naval con elementos de la Policía Federal (PF). Para la segunda se incorporarán miembros activos de la Sedena y Semar. En la última, se abrirá la convocatoria para los civiles hasta lograr integrar 50 mil efectivos, mismos que deberán pasar el filtro de la estructura militar.

La Guardia, con mandos operativos del Ejército Mexicano y de la Armada de México, entrará en 150 regiones con problemas graves de delincuencia en 2019. Al siguiente año intervendrán en 200 regiones. A mitad del sexenio el país quedará sectorizado en 266 regiones que serán atendidas por los elementos de la corporación obradorista.

El nuevo cuerpo de seguridad fue el foco de los debate y análisis en México. En las entidades la discusión se centró en la regionalización y el modelo de vinculación entre autoridades de los tres niveles de gobierno. El viernes por la tarde, el equipo de seguridad informó la conformación de las 266 coordinaciones regionales del plan de paz y seguridad.

Por medio de un documento quedó establecido que Tamaulipas se dividirá en 8 coordinaciones regionales, de las cuales 6 son de alto índice delictivo y 2 de nivel medio. Nuevo Laredo será la primera coordinación regional, considerada con alto índice delictivo. Matamoros, Reynosa y Río Bravo, son las coordinaciones 2, 3 y 4, las dos finales de alto peligro. Ciudad Madero es la coordinación 5 y El Mante la 6, ambas referidas con alto nivel delincuencial. Soto la Marina y Victoria son las coordinaciones 7 y 8, respectivamente.

"A cada una de las 266 regiones en que se ha dividido el país, se destinarán otros tantos destacamentos de la Guardia Nacional para la prevención, investigación, detención y presentación de detenidos ante el Ministerio Público y aportación de las pruebas exigidas por la ley", refiere la publicación hecha en la página del presidente electo. Cada una de las coordinaciones generales de las regiones recaerá en el coordinador del gobierno federal, es decir, la autoridad civil de más alto rango en la entidad a excepción del gobernador.

El documento de presentación del plan explica que diariamente habrá una reunión de los consejos estatales de coordinación. Inmediatamente especifica que los gobernadores, los secretarios de seguridad pública, los fiscales, los presidentes del Tribunal de Justicia y los integrantes de la sociedad civil participarán solamente con invitación. Empero, no aclara quién decide las invitaciones.

EL OJO EN LOS ESTADOS

Para los expertos en seguridad y organizaciones defensoras de los derechos humanos, la creación de la Guardia prolonga y da sostén a la militarización de la seguridad pública en México. Empero, los integrantes de las mesas de seguridad de en Tamaulipas respaldaron la propuesta de mantener a las Fuerzas Armadas e incluir a los soldados y marinos dentro del nuevo cuerpo.

El plan en sí mismo lo vemos positivo. Vemos que trae varios ejes y uno de los importantes es trabajar el tema de la prevención, de las causas que se han mencionad por muchos años pero creemos que no han tenido un programa específico para atenderlo . Juan José Villarreal, integrante mesa de seguridad y justicia de Reynosa

"La formación de esta Guardia es necesaria lo que nos gustaría ver es el programa que se sigue para que crezca y se vuelva una policía nacional que tenga un mando civil y que se vuelva una institución civil", expresó el doctor Juan José Villarreal, integrante mesa de seguridad y justicia de Reynosa.

El tema es que normalmente son planes a nivel nacional y creo que necesitamos oír planes a nivel estatal, porque cada región tenemos nuestra propia problemática . César Amílcar López Gonzálezs, presidente de la mesa de seguridad y justicia de Reynosa

A su vez, el presidente del mismo grupo en Reynosa, César Amílcar López González, afirmó que por el momento es necesario la participación de marinos y soldados. No obstante, ahondó en que se requieren mejoras en las corporaciones estatal para poder retirar a las Fuerzas Armadas a "hacer su función de salvaguardar la seguridad nacional".

En el mismo sentido, la doctora Bertha Salinas se pronunció a favor de que la seguridad se refuerce con elementos federales "para poder suplir todavía la falta de policía que sirve de contención, de reacción y de proximidad, que es la Secretaría de Seguridad del estado".

Las transformaciones son buenas. Hay que respetar las instituciones. La estrategia del gobierno de Calderón falló y esperamos que esta sea la acertada . Julio Almanza Armas, presidente de Concanaco

Para Julio Almanza Armas, representante de comerciantes del estado, la integración de la Guardia Nacional debe tomar en cuenta a los "buenos elementos de la Policía Federal y aprovechar la infraestructura para compensarlos con la experiencia y juventud de los nuevos elementos de la Guardia Nacional".

Los representantes de los grupos ciudadanos cuestionaron la falta de claridad en el modelo de participación de la sociedad civil en las coordinaciones regionales dentro de las decisiones en seguridad pública.

La premisa es que cualquier situación que presente el gobierno federal sea para apoyarnos en las cosas que han funcionado y las que hay que modificar, reforzar, pulir se hagan y vayan para arriba; no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás en lo que se ha logrado . Bertha Salinas Ruiz, presidenta de la mesa de seguridad y justicia de Tampico

"Creo que las mesas nos hemos ganado un lugar. No nos puso ningún funcionario público. Sería un error que el gobierno designara ciudadanos porque se perdería el espíritu que tenemos de ir porque queremos tener nuestra ciudad en paz", dijo la presidente de la mesa de seguridad y justicia de Tampico, Bertha Salinas Ruiz.

No hay respuestas sobre la permanencia de los fondos de seguridad y del Sistema Nacional de Seguridad Pública que están vinculados. No veo en ningún lado que digan que los fondos seguirán fluyendo igual . Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana

En contraparte, el coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, Ernesto López Portillo, puntualizó que el trabajo de los militares en Tamaulipas es una muestra de que la pacificación de los territorios no se logra con las Fuerzas Armadas.

"Lo que hacen los militares no lo explican. Su concepción de la seguridad y de la operatividad no pasa por una rendición de cuentas públicas. Tamaulipas es un buen ejemplo, primero, de que no hay evidencia empírica de que la intervención militar reduce la violencia y construye comunidades seguras; y segundo, Tamaulipas es un ejemplo de la ausencia de rendición de cuentas y del uso de una política con estándares de transparencia que es lo que se hace en modelos democráticos de seguridad", afirmó.

Definitivamente, para la reducción de violencia no veo objetivos de reducción de homicidio. Veo un plan que es a lo que va el Ejército como detenciones, incautaciones, pero no veo un plan de reducción de la violencia . Lilian Chapa Koloffon, especialista en seguridad ciudadana y prevención del delito, integrante de The World Justice Project en México

Para Lilian Chapa Koloffon, integrante de The World Justice Project en México, el concepto que tiene el gobierno entrante de la Guardia Nacional es que hará frente a los delitos de ambos fueros. "Si tu Guardia Nacional va tener 50 mil elementos cómo van a atender 40 millones de delitos". Dicha hipótesis es compartida por López Portillo. "Mi hipótesis es que es un impulso de absorción progresiva de todos los cuerpos policiales de país, eso no lo dijeron, estoy especulando", advirtió.

Lo veo como un planteamiento lleno de buenas intenciones. Sin embargo, creo que sería muy prematuro sin un análisis de fondo entender qué va pasar . Luis Apperti Llovet, coordinador estatal de las mesas de seguridad y justicia de Tamaulipas

Al respecto, el coordinador estatal de las mesas de seguridad y justicia de Tamaulipas, Luis Apperti Llovet, llamó a esperar se definan los cambios legales para analizar el plan. "Hay 8 puntos que son grandes rubros pero no están aterrizados al día con día. Se habla de una Guardia Nacional pero para crearla habrá que modificar la ley".

En el trabajo de apoyo institucional entre Federación y el gobierno estatal, Juan José Villarreal planteó la urgencia de que la propuesta federal "tiene que bajar a los estados y se tiene que coordinar con los presidentes municipales. Las policías locales deberán ser más policía de barrio y preventiva y cercana a la gente".

Ante los puntos al aire a nivel nacional y estatal, Chapa Koloffon señaló que aunque no hay una "receta mágica" Tamaulipas requiere de una policía local y de una estrategia para sacar a los jóvenes del crimen organizado.