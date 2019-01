Incertidumbre en campo mexicano. Bases de operación sin determinar

Río Bravo, Tam.- Priva incertidumbre en el campo mexicano entre los hombres que hacen producir la tierra del sector social y en este caso Tamaulipecos, luego de que no se han dado a conocer los precios en los granos particularmente en el sorgo, e inicio el período de siembra sin que se determinen las bases de operación.

Siendo uno de los problemas y temas apremiantes que aquejan a los agricultores, así lo expresaron ayer al ser entrevistados por el reportero José Luis Barroso Soto comisario del ejido Miguel Hidalgo y Arturo Villaseñor Dueñas productor.

"Realmente vemos un campo bastante incierto a pesar de que ya estamos en el ciclo de siembra, por que no se han terminado por sentar y definir las bases de operación, no se han determinado los precios en el maíz pero sobre todo en el sorgo".

Enumeraron algunas de las causas por las cuales a estas alturas el panorama no es nada alentador, en virtud de que si bien es cierto que saben cuales son los precios en los insumos que ocupan, en lo más importante que son lo que ellos producen como las semillas no hay nada definido en cuanto a los precios.

-

INFORMAN

. No hay precios establecidos en los granos

. Agricultura por contrato

. Ingreso objetivo

. Subsidio para seguro agrícola

"Por eso desde esta tribuna no sumamos al clamor generalizado de la preocupación principal que preocupa y ocupa a los productores para hacer un llamado a los secretarios de agricultura estatal, federal, y sobre todo a nuestros diputados, para que ya no le piensen tanto y terminen por definir las reglas y los apoyos al campo, pues las siembras ya empezaron y no tenemos precios a como vamos a vender nuestras cosechas".

PRODUCTORES. José Luis Barroso Soto y Arturo Villaseñor Dueñas.