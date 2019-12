Incertidumbre de IP por estrategia de gobierno

Hoy también conocemos el acuerdo, que nos parece importante, que tiene el Gobierno Federal con la iniciativa privada para presentar el Plan Nacional de Infraestructura . Jesús Abud Saldívar, presidente del CIEST

Tampico, Tam.- La estrategia que ha implementado el gobierno federal en la que buscan sentar las bases para lograr un crecimiento más sostenido y mayor al de los últimos años preocupa a la iniciativa privada del sur de Tamaulipas pues a decir del presidente del CIEST, Jesús Abud Saldívar "una cosa es plantearlo y otra ver que se concrete".

Dijo que el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el informe en el que habló de los logros que ha alcanzado estuvo bien, ya que el mandatario nacional reconoció los pendientes que tienen que ver con la seguridad y crecimiento económico.

Sin embargo criticó que la economía del país no está creciendo, "pero hoy nos reiteran que la estrategia del Gobierno Federal está basada en sentar las bases para que podamos empezar a tener un crecimiento más sostenido y mayor a lo que venía siendo en los últimos años".

Abud Saldívar, señaló que ese es el planteamiento del gobierno, pues la iniciativa privada está preocupada por la certidumbre de que esto pueda suceder.

"Una cosa es plantearlo y otra cosa es verlo que empiece a suceder... Si bien es cierto que hay indicadores muy importantes para pensar en un crecimiento de la economía y esos así están estipulados, por ejemplo el tema de la inflación, que se ha mantenido controlada, y que este gobierno no ha crecido en su deuda y que ha habido una disciplina en cuanto a no crecer la deuda y, a no faltar a los compromisos financieros de nuestro país, que son indicadores que son necesarios para pensar en un crecimiento", enfatizó.