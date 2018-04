Incendio termina boda en Jalisco

El día más esperado de una pareja se interrumpió por un incendio.



A causa de la pirotecnia, el mobiliario de una boda se quemó la noche del sábado en Hacienda Benazuza, ubicada en el kilómetro 5.5 de la Carretera a Colotlán, en las inmediaciones del Fraccionamiento Los Molinos.



Extraoficialmente se informó que no hubo lesionados, pero sí daños en el mobiliario, principalmente en las mesas y decoración, calculados de manera preliminar en más de 100 mil pesos.

Según videos del evento que circulan en redes sociales, los recién casados bai laban su canción cuando se encendió la pirotecnia.



Las chispas alcanzaron la decoración colocada en estructuras metálicas y se propagaron en segundos, lo que causó daños en al menos la mitad de las mesas instaladas.



Según expertos consultados, la calidad de los mecheros de la pirotecnia podría no haber sido la óptima y esto causó que el fuego alcanzara la estructura superior.



De acuerdo con informes preliminares de Bomberos del Municipio, ellos tuvieron el reporte de un siniestro en la zona, aunque sólo les dijeron que era una quema de basura ya controlada.



Por la tarde de ayer, el Ayuntamiento informó que, tras una revisión a la hacienda, ésta fue clausurada debido a que no contaba con las medidas de seguridad necesarias para prevenir y atender este tipo de siniestros, por lo cual levantaron el acta 25796.



Se buscó a la empresa 380, encargada del montaje del evento, pero su representante, Mario de la Peña, prefirió no dar declaraciones.