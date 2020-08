Incendio en casa de un exregidor

Yo he hecho una lucha sincera y real por Victoria y también soy consciente de que hemos pisado muchos callos, pero yo no tengo enemigos Marte Alejandro Ruiz Nava, exregidor independiente

Cd. Victoria, Tam.- La noche del sábado se suscitó un incendio en la colonia Libertad al norponiente de esta capital, donde afortunadamente solo se registraron pérdidas materiales. La vivienda afectada pertenece al exregidor Marte Alejandro Ruiz Nava, el cual es un activista social y duro crítico de la actual administración municipal, siendo este quien señaló que el siniestro pudo haber sido provocado.

"No hubo corto, no hubo nada dentro de la vivienda, comentan los vecinos que se escucharon personas correr, pero yo no estaba allí en ese momento", dijo. La vivienda se encontraba desocupada por lo que no se cuenta con otros testimonios.

"Estuvo ahí con nosotros Jorge Huerta, comandante de Bomberos de Protección Civil, y quedé de pasar por el peritaje pero los comentarios de él son de que no había posibilidad de que se hubiera generado un incendio porque no se interrumpió la luz, ni una falla ni en los contactos ni apagadores ni nada", dijo.

Ruiz Nava rechazó acudir ante el Ministerio Público para presentar alguna denuncia penal debido a que no cuenta con evidencias que incriminen a alguna persona; asimismo, destacó que a lo largo de su breve carrera política -anteriormente por años trabajó como bracero en los Estados Unidos-, nunca había recibido amenazas de algún tipo por su trabajo social.

"Nada más fueron las camas, algo de ropa, y lo que estaba en la habitación esa rápido limpiamos al día siguiente, ya cuando llegaron ellos (los peritos) ya tenía limpio". A pesar de esto, la noche del sábado publicó un vídeo mensaje en su cuenta personal de Facebook con la descripción "No se vale, yo les he luchado derecho", esto ante la sospecha de que el siniestro pudo haber sido como represalia a su activismo social.

Finalmente recalcó: "Yo he hecho una lucha sincera y real por Victoria y también soy consciente de que hemos pisado muchos callos, pero yo no tengo enemigos".

Alejandro Ruiz lanzó hace meses una campaña para pedir la renuncia del alcalde Xicoténcatl González Uresti debido a los resultados de su administración, del mismo modo acusó al subsecretario de Sebien, Álvaro Barrientos, de hacer uso de equipo y personal de Comapa Victoria para formar una estructura con miras al proceso electoral del próximo año.