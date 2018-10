Incendio consume negocios de autopartes en Monterrey

Monterrey, México.

Un incendio de grandes magnitudes afectó al menos ocho negocios de autopartes en la Colonia Fabriles, en Monterrey, dejando pérdidas millonarias, daños materiales y la evacuación de al menos ocho familias que viven en esa zona.

No se estableció la causa del incendio, que inició en unos locales ubicados en la Avenida Colón, entre Pablo A. de la Garza y la calle Fabriles.



A las 0:15 horas unidades de rescate y Bomberos cerraron los carriles del lado norte de Colón para iniciar el combate al fuego.



En ese momento la densa columna de humo era visible desde varios puntos de la ciudad y advertía que el siniestro era de alto riesgo.



Al inicio eran cuatro los negocios afectados, pero el fuego rápidamente avanzaba para consumir la mercancía.



Los esfuerzos de los apagafuegos parecían no rendir frutos y al lugar llegaron bomberos de otros municipios como Guadalupe, San Nicolás y de empresas privadas, además de Protección Civil de Monterrey, del Estado y de otros municipios también.



Policías de Monterrey acordonaron el área y ante el riesgo peligro evacuaron a por lo menos ocho familias que viven por la calle Fabriles.



La fuerza del fuego alcanzó a cuatro locales más, uno de ellos de dos niveles y una terraza que estaba llena de autopartes. El inmueble quedó destruido en su totalidad.



Mientras los bomberos intentaban disminuir las llamas, se escuchaban explosiones y el fuego crecía de manera irremediable.



Además las autoridades reportaron dos vehículos incendiados que estaban dentro de dos de los negocios.



Al lugar llegaron algunos de los propietarios de los locales siniestrados, quienes señalaron que las pérdidas eran millonarias.



"Son muchos millones en mercancía lo que se quemó ahí, es todo un patrimonio", dijo uno de los dueños que no proporcionó su nombre.



A las 6:00 horas se informó que el incendio estaba controlado y que durante el transcurso de la mañana laborarían para realizar el enfriamiento del área afectada.



Una fuente cercana a las labores de auxilio dijo que los hidrantes instalados en esa zona no tenían la presión suficiente de agua, lo que afectó las acciones del combate al fuego.