Incendio arrasa con cientos de acres en Palo Pinto, Texas

Bomberos en el condado de Palo Pinto trabajan en controlar un incendio foresta que ha consumido varios acres.

El sorpresivo incendio se propagó por 500 hectáreas la mañana de este martes, dijo el vocero del Servicio Forestal de Texas.

Afirmó que un equipo de ocho diferentes aeronaves, así como personal en tierra, han estado trabajando en la contención del fuego. Autoridades aseguran que lo accidentado del trayecto y el terreno con pendientes ha hecho más difícil el trabajo del equipo, quienes se abrieron paso a través del área boscosa con "bulldozers', para poder acceder a la zona en llamas.

Firefighters in Palo Pinto County are working to contain a brush fire that has burned hundreds of acres of land.

The Surprise Fire grew to 500 acres early Tuesday morning with no containment, a Texas A&M Forest Service spokeswoman said.

The Forest Service said it had eight different aircraft, as well as ground crews, working the blaze Monday. Officials said the rugged and hilly terrain is making the job tougher for crews, who used bulldozers to cut paths for better access to the fire.

(Con información de NBC News)