Incendian bomberas con sus denuncias

Los defensores dicen que ir a los tribunales es a veces el único recurso efectivo en un campo donde las mujeres constituyen una parte tan pequeña de la fuerza laboral. Según datos hasta 2018 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, 93.700, es decir, el 8%, de los bomberos del país eran mujeres.

Williams, quien fue despedida en julio de 2019, dijo a The Associated Press que ella fue "objeto de rumores sexualizados (y) hostilidad en forma de insubordinación por parte de quienes me informaban".

Williams dijo que el gerente de la ciudad de Carrboro, David Andrews, anuló sus decisiones disciplinarias y operativas, e incluso aceptaba recomendaciones de hombres que tenían rangos más bajos, menos experiencia y educación. Andrews no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios.