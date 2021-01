´Incendia´ Trump EU; piden su ´destitución´

Washington.





Frente al caos que se registró ayer miércoles en el Capitolio, los llamados a destituir al presidente estadounidense, Donald Trump, invocando la Enmienda 25 de la Constitución de Estados Unidos, se esparcieron por el país.

"No sé dónde ha estado su gabinete todo este tiempo, pero aplica invocar la Enmienda 25 porque este hombre ya no es capaz de servir a Estados Unidos de América", afirmó el exsecretario de Defensa y ex senador republicano, William Cohen, en declaraciones a la televisora CNBC.

La vigésimoquinta enmienda constitucional habla sobre la sucesión del presidente de Estados Unidos, y establece las condiciones en que se le puede inhabilitar, entre ellas la falta de capacidad para ejercer el cargo.

Momentos antes, violentos manifestantes leales al presidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio federal ayer miércoles, en un frustrado intento de revertir el resultado de las elecciones presidenciales de la nación e impedir que el demócrata Joe Biden reemplace a Trump en la Casa Blanca.

Manifestantes trumpistas irrumpieron en las oficinas de la presidenta Nancy Pelosi, voltearon mesas y sacaron fotos de las paredes.

En la "cripta" del sótano del Capitolio, cientos de partidarios de Trump gritaron "U-S-A, U-S-A", creando un rugido en el edificio. Las ventanas rotas dejaron cristales esparcidos por los suelos.

Trumpistas irrumpieron en el edificio mientras el Congreso se reunía para certificar la victoria electoral del demócrata Joe Biden.

La policía utilizó gas lacrimógeno y granadas aturdidoras para despejar a los manifestantes proTrump afuera del Capitolio federal antes de la hora en que habría de comenzar un toque de queda en Washington.

Horas antes, la multitud había sido alentada por Donald Trump, para "luchar" por los resultados electorales, en los que acusó nuevamente fraude, sin pruebas.

Biden ofreció un mensaje a la nación y pidió detener la "insurrección", mientras Trump puso un video en Twitter donde les pidió a los manifestantes "regresar a sus casas".

Durante los acontecimientos una mujer murió tras ser baleada.

La Guardia Nacional y la policía estatal y federal fueron desplegadas para poner la situación bajo control, y se impusieron toques de queda en Washington y suburbios cercanos en Virginia.

Biden ofreció un mensaje a la nación y pidió detener la "insurrección", mientras Trump puso un video en Twitter donde les pidió a los manifestantes "regresar a sus casas".

En tanto, Biden, quien dentro de dos semanas asumirá la presidencia, emitió una declaración desde Wilmington, Delaware: "Pido al presidente Trump que acuda a la televisión nacional ahora para cumplir con su juramento y defender la Constitución y exigir el fin de este asedio".





ELECCIÓN ROBADA

Luego de atizar las movilizaciones, en un mítin cerca de la Casa Blanca, para impedir la ratificación de Joe Biden como Presidente Trump pidió a sus seguidores que se retiraran del Congreso, no sin antes insistir en que la "elección fue robada".

"Tenemos que tener paz. Tenemos que tener ley y orden. No queremos que nadie resulte herido", dijo el Presidente en un breve video publicado en su cuneta de Twitter, poco después de las 16:00 hora local.

"Fue una elección fraudulenta, pero no podemos jugar en las manos de esta gente".

CRONOLOGÍA

_

20:55

Varios senadores republicanos dan marcha atrás y ahora dicen que no se opondrán a que el Congreso certifique el triunfo del presidente electo Joe Biden.

Cambiaron de parecer luego de que una turba violenta allanó el Capitolio federal horas antes e interrumpió su sesión.

20:10

El Senado ha reanudado el debate sobre las objeciones de legisladores republicanos a la elección de Joe Biden como presidente.

Decenas de representantes y 13 senadores republicanos tenían previsto objetar el miércoles los votos electorales de quizá seis estados ganados por Biden. Se desconoce si esas objeciones continuarían a la luz de los violentos sucesos de la jornada.

_

19:45

El Comité Nacional Republicano dijo que condena enérgicamente la violencia en el Capitolio y que las escenas de ese tipo "no constituyen actos de patriotismo, sino un ataque contra nuestro país y sus principios fundamentales".

_

19:20

Un legislador de Virginia Occidental tomó un video de él y otros simpatizantes del presidente Donald Trump que irrumpieron en el Capitolio federal luego de que atravesaron el perímetro de seguridad.

17:50

Las autoridades han declarado el complejo del Capitolio como "seguro" después de que la policía pusiera fin a una ocupación violenta de casi cuatro horas por parte de simpatizantes del presidente Donald Trump.

17:40

La policía utilizó gas lacrimógeno y granadas aturdidoras para despejar a los manifestantes pro-Trump afuera del Capitolio federal antes de la hora en que habría de comenzar un toque de queda en Washington.

17:25

Por lo menos 20 armas han sido recuperadas y al menos 13 personas han sido arrestadas hasta ahora en las protestas a favor de Trump, informa el jefe de policía de Washington, D.C.

_

17:05

Simpatizantes del presidente Donald Trump se han congregado afuera de los capitolios estatales a lo largo y ancho de Estados Unidos, provocando evacuaciones en por lo menos dos entidades.

16:40

El presidente estadounidense Donald Trump instó a sus simpatizantes a "irse a casa" en un mensaje por video, pero repitió sus acusaciones falsas sobre las elecciones presidenciales.

16:35

Por lo menos un artefacto explosivo ha sido encontrado cerca del Capitolio de Estados Unidos en medio de una violenta ocupación del inmueble por parte de los simpatizantes del presidente Donald Trump.

16:10

El vicepresidente Mike Pence pidió a los manifestantes que abandonen el Capitolio de inmediato, yendo más allá que el mandatario Donald Trump, quien sólo pidió a sus simpatizantes "mantenerse pacíficos".