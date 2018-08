Inaugurará muestra pictórica

La quinta exposición del artista plástico Josué Zura titulada "Emociones" presenta una serie de 14 obras en formatos grande y mediano, realizará su inauguración este próximo 16 de agosto a las 19:00 horas en el Centro Alaken.

A sus 27 años, el joven artista ha tenido oportunidad de exhibir su arte en plataformas como el Parque Cultural Reynosa y el Museo Histórico, en esta oportunidad será el Centro Alaken el escenario para apreciar esta serie de pinturas, siendo esta una muestra con entrada completamente gratuita.

"Me siento contento ya que después de 8 meses de estar trabajando en estas obras finalmente están listas. No ha sido nada fácil ya que por sus dimensiones me ha llevado tiempo elaborarlas" dijo el artista

"A veces las personas piensan que solo montas y ya, pero, la verdad hay mucho trabajo atrás de cada una de las pinturas, sobre todo el formato que yo estoy manejando hay mucho trabajo físico y económico en ellas"

"Emociones, nace como parte de la observación de las personas interactuando entre sí y yo interactuando con ellas, como una misma palabra puede generar diferentes cosas, dependiendo del estado de ánimo de cada quien" dijo.

OBSERVA Y PLASMA

Y es de esta observación y de los diversos estados de ánimo es que Josué Zura plasma en estos 14 lienzos emociones no necesariamente vivenciales, que están listos para ser apreciados en la exposición que permanecerá fija durante un mes a partir de la fecha de su inauguración.

"Aunque no es autobiográfico, no puedo decir que no tiene nada mío, todas nuestras obras tienen un toque personal, ojalá se den la oportunidad de venir a verlo y disfrutarlo" finalizó.