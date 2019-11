Inauguran ¡Viva la Cultura!

A noche se vistió de gala la Preparatoria Múgica con la inauguración de la quinta edición de su Festival ¡Viva la Cultura! 2019, ante público general y alumnos de la institución, la bienvenida musical estuvo a cargo de la Rondalla de la preparatoria, posteriormente fue el director de la misma Pedro Víctor Castro Castillo quien dio la bienvenida a los asistentes, agradeciendo a los invitados especiales y a todos su presencia en este festival que este año, destaca a los talentos que han puesto a Reynosa en alto.

Entre los invitados de esta inauguración de ¡Viva la Cultura! 2019 estuvieron Orlando Deándar Martínez, Esthela Ayala de Deándar, Armando Zertuche Zuani, Martha Isabel Martínez Padilla, Bersaida Aranda Villarreal y Rosa María Nuñez de Toache entre otros y fungió como maestro de ceremonias Raúl Ríos Santiago, director del Centro de Bellas Artes Múgica.

Se inicio la velada con un reconocimiento a destacados mecenas culturales de Reynosa como lo son Don Orlando Tomás Deándar Martínez y Esthela Ayala de Deándar, así como el reconocimiento al trabajo de periodistas que cubren el área cultural.

El Festival ¡Viva la Cultura! Reynosa 2019, un evento organizado por el Centro de Bellas Artes Múgica, con el firme objetivo de promover y fomentar el arte y la cultura en la ciudad, es por ello que este festín artístico es completamente gratuito para todo público del 25 al 29 de noviembre, en la instalaciones de la Preparatoria Múgica y todos los días la función dará inicio a las 19:00 horas.

NOCHE BRAVÍA

Esta fiesta cultural arrancó anoche con la brillante participación de Adán Pardo y su mariachi Tierra Brava que presentó su espectáculo Cuando México Canta con el que hicieron un recorrido musical, por los temas más representativos de nuestra música mexicana iniciado con El Son de la Negra, La Noche y Tú, Pelea de Gallos, Guadalajara, La Hija de Nadie y un popurrí de José Alfredo Jimenez con emblemáticas melodías como Ella, Caminos de Guanajuato y Gracias.

Después llegaron otras melodías como Acá entre nos, La Diferencia, Estos Celos, No Me Se Rajar, Gorrioncillo Pecho Amarillo y Serenata Huasteca.

México sin duda es uno de los países más ricos en folclor y de música ni se diga la noche también fue testigo de otras canciones bravías como Cocula, Paloma Negra, Costumbres y No volveré, el público no pudo contenerse y los acompañó al unísono con algunas piezas que son de dominio popular Costumbres, Deja que Salga la Luna, La Ley del Monte y El Pastor.

Obviamente en esta noche mexicana no podía faltar México Lindo y Querido, Se Me Olvido Otra Vez, Tampico Hermoso, Me Sacaron del Tenampa, Ay Jalisco No Te Rajes y Volver Volver tema con el que cerraron esta velada musical.

TODOS INVITADOS

Los miembros del Patronato Educativo de Reynosa que preside Don Joel Rodríguez Flores, junto al director del Centro de Bellas Artes Múgica, Raúl Ríos Santiago hacen una atenta invitación a la quinta edición del festival cultural, que nos deleitará hoy con un espectáculo de flamenco a cargo del bailarín Abraham Lezama.