Inauguran un mirador sobre la Sierra Madre

Ejido Alta Cumbre, Victoria, Tam.- En uno de los más bellos parajes de la Sierra Madre Oriental, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y su esposa Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, Presidenta del DIF Estatal, presidieron la inauguración del Parque Camino Real a Tula, un espacio cultural y de esparcimiento con un entorno natural con un mirador panorámico.

"Se me hacía tarde, de veras, en venir a inaugurar esta área que cuando inició la administración, me platicaron de ella, y el equipo de obras públicas y turismo, me dijeron que podría ser una gran oportunidad para impulsar el turismo en el estado, pero muy especialmente en el centro de Tamaulipas", expresó el Ejecutivo Estatal.

En este mismo espacio se encuentra el Museo Interpretativo, en el que se montó una exposición fotográfica con imágenes del inicio del camino que conecta el centro del estado con el altiplano, y que cuenta con una rica historia precolombina, vestigios arqueológicos y fósiles de animales que datan de cientos de millones de años.

Afirmó que gracias a las políticas públicas con la que se unen esfuerzos se está recuperando el orgullo de ser tamaulipeco.

"Esa es parte de las acciones que está llevando a cabo mi gobierno a través de un sin número de acciones, pero una de ellas, sin temor a equivocarme es precisamente resaltar las bondades que tiene el estado de Tamaulipas", aseveró.

Por su parte, el Secretario de Turismo, Fernando Olivera Rocha, reseñó lo que engloba el camino real a Tula, especialmente en este parque y sus alrededores de rasgos paleontológicos, la cultura Janambre, la historia del paso del carruaje de Benito Juárez, el paso de Porfirio Díaz hacia Tula y el comercio desde este sitio al altiplano y centro del país.

SERÁ ÍCONO

El funcionario estatal, se dijo convencido que será la imagen de la Sierra Madre Oriental que se fotografiará desde el mirador, se convertirá en uno de iconos gráficos del estado de Tamaulipas.

"Ahí esa voluntad y esa firme creencia hacia el turismo, será ese generador y detonador de la economía, pero también del bienestar de la sociedad, se lo agradecemos todos", dijo.

Durante una gira de trabajo por la serranía tamaulipeca el Gobernador presidió la entrega de los trabajos de remodelación del Santuario El Caminero, capilla edificada en honor a la Virgen de Guadalupe.