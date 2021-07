"El Cablebús reduce desigualdades porque se invierte en donde históricamente no se había invertido, eso es el Cablebús: es justicia y dignidad. Es un sueño cumplido para los habitantes de Cuautepec", afirmó Sheinbaum.

La Mandataria aseguró que se trata de una obra, no sólo para mejorar la movilidad de la zona, sino también de impacto social.

La Jefa de Gobierno destacó las ventajas del nuevo sistema de transporte: su rapidez, su seguridad y su bajo impacto ecológico, además del resto de proyectos que ha realizado su administración en la zona.

Noticia Relacionada Inauguran Cablebús de Indios Verdes a Cuautepec

El Secretario de Movilidad, Andrés Lajous, explicó que el teleférico va a mejorar la experiencia de viaje de los vecinos de Cuautepec que todos los días se trasladan a Indios Verdes, acostumbrados al ruido del motor de unidades de transporte público, y al olor del combustible.

"Es el reflejo de la visión del Gobierno de que lo importante es la vida cotidiana de las personas, la calidad del viaje, sus tiempos, está pensado en las personas de la CDMX que tradicionalmente han hecho su viaje en micros, taxis, camiones, para conectarte a Metro, Metrobús y Mexibús, lo podrán hacer ahora de manera más segura y rápida.

"Hay un botón de radio-comunicación con las estaciones. Es amigable con el medio ambiente. No hace ruido y no huele a humo porque es un sistema eléctrico", dijo Lajous.

Los vecinos de Cuautepec se dijeron contentos con la obra, pues afirmaron que en microbuses debían hacer traslados de más de una hora hasta Indios Verdes, y además de desplazamientos tardados, eran inseguros por los constantes asaltos.

"Yo hago una hora de camión o más a Indios Verdes, y de ahí otro tanto porque tengo mi negocio en La Villa, y me han tocado ya dos asaltos. Ahora va a ser menos de una hora, más rápido. Yo lo veo por las dos cosas seguridad y rapidez", dijo Luisa Fernández, vecina de Cuautepec.

El inicio del servicio no estuvo libre de contratiempos, pues a las afueras de las estaciones se hicieron filas de más de dos cuadras para abordar las cabinas, que tienen una capacidad para 10 pasajeros, pero por la pandemia están viajando seis.

"Espero que los demás días no esté así la fila, porque si no va a ser lo mismo en lo que haces la cola para entrar. En la tarde no hay tanto problema, pero en la mañana vas apurado al trabajo.

"Y no a todos les va a beneficiar porque a muchos les quedan muy lejos las estaciones", dijo Adrián durante el trayecto desde Cuautepec.

La cabina se detuvo un par de minutos antes de Ticomán , y otros tres minutos ya en la estación, después se paró un par de minutos más mientras la cabina se meneaba de arriba para abajo.