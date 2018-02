Inauguran Berlinale

Berlín, Alemania

La Berlinale abrió con Isle of Dogs, un cómic de perros parlantes dirigido por Wes Anderson, que colocó sobre su alfombra roja a Bill Murray, Jeff Goldblum, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Liev Schreiber y Greta Gerwif, algunas de las voces ilustres de esta parábola de poderes humanos corruptos y canes deportados.

La técnica del stop motion sustituyó a los actores, pero la dirección de la 68 edición del festival se las arregló para no dejar su jornada inaugural sin el necesario aporte de estrellato, con la presencia de los intérpretes que doblan a las figuras del filme.

LAS MEJORES...

"Es como rodar una especie de ´We are the world´ con las mejores voces del cine", respondió Murray, el perro "Boss" en la película y de algún modo el "jefe" de la tropa de Anderson, a la pregunta de qué siente siendo apenas una voz, no un rostro.

"Es un homenaje a Kurosawa", apuntó el director, respecto a un filme de producción e inspiración japonesa, que parece recrear un mundo post-catástrofe nuclear de Fukushima y donde la pérdida de valores se sintetiza en la traición al más leal amigo, el perro.

UN HONOR

A Isle of dogs le correspondió el honor de ser la primera película de animación que abre una Berlinale, en lugar de cualquiera de las restantes 18 aspirantes a oso con interpretación humana.

Más reflexiva que electrizante, sitúa al espectador ante crueles humanos que parecen ladrar, mientras los canes se expresan en perfecto inglés y que, pese a estar abandonados en un basurero, conservan los valores que quiso erradicar un alcalde corrupto.

Los perros quedaron deportados en una isla vertedero de residuos químicos o radioactivos, a la que llega el joven piloto Atari en pos de su mascota, Stops, un ejemplar de ojos azules muy parecido a un can callejero, que vive traumatizado porque una vez mordió a su amo.

"Es un espejo de la sociedad de hoy en la que dejamos que los perros nos transporten de regreso a la humanidad", afirmó el director .

MÁS FILMES

La lista de filmes a concurso que se verá en los próximos días combina a directores consagrados, como los franceses Cédric Kahn y Benoit Jacquot, con nuevos talentos como el paraguayo Marcelo Martinessi y el mexicano Alonso Ruizpalacios, únicos cineastas de América Latina en la competición de la sección oficial.

El jurado de Tykwer entregará sus osos el sábado 24, mientras que el domingo siguiente se cerrará oficialmente la Berlinale con el llamado Día del Espectador.