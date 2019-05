Inaugura su exposición

Guadalajara, Jalisco.

Alrededor de 953 piezas, objetos, cómics, personajes de sus películas y otros que fueron inspiración de Guillermo del Toro conforman la exposición "En casa con mis monstruos" en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara.

En un recorrido para medios de comunicación se pudieron visitar las ocho salas: Infancia/Inocencia; Cuarto de Lluvia; Época Victoriana; Magia y Ocultismo; Cine, Cómics y Pop; Frankestein; Los otros/Nosotros/Los Monstruos; Muerte y más allá, en donde el espectador se adentra a la vida del cineasta tapatío.

En cada una de las salas se da a conocer cómo fue el proceso inspirador de Guillermo del Toro para llegar a ser uno de los cineastas más reconocidos del mundo; destaca incluso la etapa de su infancia en la que tuvo su primer acercamiento y empatía con el mundo de los monstruos.

En algunas salas honra a escritores, pintores y películas que fueron esenciales para su carrera y, además, muestra por qué no podían faltar personajes de sus producciones de cine, el Ángel de la muerta de Hellboy y el Anfibio de la cinta The Shape of Water.

La exposición, que contó con la curaduría de Eugenio Caballero, hay espacios de colecciones de obras pictóricas, libros y objetos de otros autores.

La exposición arranca oficialmente el 31 de mayo para invitados especiales y a partir del 1 de julio y hasta el 27 de octubre.

