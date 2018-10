Inaugura Rafa cancha en la UP

Rafael Márquez, actual director deportivo del Atlas, fue invitado de honor para la inauguración de la nueva cancha de futbol de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, anunciada también como subsede oficial alterna para la Copa del Mundo 2026. "Quiero felicitarlos por este gran logro, pude pisar ya la cancha y está en unas condiciones increíbles, incluso hasta me dan ganas de volver a jugar, y no me queda más que felicitar a las autoridades de la Universidad, a la gente de Chivas", mencionó.