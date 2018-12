Inaugura Ancer torneo con su nombre

"Esto debe de ayudar espero que más niños vean esto, a lo mejor cuando yo estaba en el Campestre había más niños participando en torneos, a lo mejor ha bajado la cantidad de niños, pero yo creo que de aquí en adelante van a tener más". Abraham Ancer, golfista profesional.

"Sobretodo impulsar este deporte con la niñez y con los jóvenes yo creo que fue muy acertada por parte de todos los socios he importante impulsar este deporte y uno de los grandes alicientes es que el mejor jugador de México es reynosense". Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas.

"Eres un ejemplo para nuestros jóvenes, eres una opción de futuro y el hablar de ti es hablar de esperanza para todos los jóvenes reynosenses, gracias por existir Abraham, verdaderamente en una ciudad donde la violencia es algo constante tu eres un remanso de paz y un ejemplo de futuro". Maki Ortiz, alcaldesa de Reynosa.

El mejor golfista de México tiene sangre de Reynosa. Abraham Ancer regresó a su casa y al campo Club Campestre, lugar que lo vio nacer en está disciplina, para participar en el torneo que fue denominado por su nombre.

El reynosense Ancer, que actualmente ocupa el lugar 57 del ranking mundial, estuvo ayer de visita recibiendo un sin número de reconocimientos y acompañar a los participantes de la justa para darles algunos consejos.

Los directivos del Club Campestre junto a Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, le otorgaron merecidos reconocimientos por su trayectoria deportiva y por el desempeño que ha tenido en la PGA Tour.

Por su parte Maki Ortiz, alcaldesa de Reynosa, entregó por primera ocasión a un deportista las llaves de la ciudad viéndose Ancer contento por la distinción.

"Estoy muy emocionado de regresar aquí a mi casa tengo muchísimos buenos recuerdos, aquí me hice, de aquí salió mi golf y me siento muy orgulloso de ser reynosense de haber crecido en el Club Campestre de Reynosa y siempre que voy a un torneo trato de dar lo mejor de mi para poner en alto Reynosa, Tamaulipas y México", comentó el deportista de 27 años.

El actual campeón del Abierto de Australia se enfiló al hoyo 10 para hacer un veloz swing y contundente golpe mandando volar muy lejos la pelota para decretar oficialmente abierto el torneo en su honor "Abraham Ancer".

Ancer se ha convertido en un estandarte de las buenas noticias tras dar a conocer a Reynosa en el plano internacional gracias a las grandes actuaciones que tuvo en Australia y el obtener el segundo lugar en la Copa del Mundo de Golf, este último haciendo pareja con Roberto Díaz.

"Que bueno de eso se trata de sacar lo bueno hay muchas cosas buenas de Reynosa no nada más malas, entonces el deporte es algo que hay que ponerle un poquito más de atención. Hay mucho nivel y no solamente en el golf lo hay en beisbol, digo en muchísimos deportes, que en realidad hay talento que a lo mejor y no se han dado cuenta", expresó el golfista que apenas en el 2013 se convirtió en profesional

El objetivo de Ancer para este 2019 es muy claro tratar de ganar cada uno de los campeonatos que este calificado, pero sin duda uno de sus sueños es adjudicarse un Major, Máster o el British Open, este último ya tiene su lugar asegurado y se llevará a cabo en Irlanda.

Su Trayectoria

ABRAHAM ANCER

35 Escuela de Calificación de Tour de Web.com.

2 Web.com Tour (Campeones de Brasil).

1 Abierto de Nueva Escocia.

9 OHL Classic en Mayakoba.

8 Houston Open

4 Quicken Loans National

5 RCB Canadian Open

7 Dell Technologies Championship

1 Abierto de Australia

2 Abierto de Australia