"IMSS tiene 99% de abasto en medicina"

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) actualmente cuenta con un abasto de 99 por ciento en medicamentos, mientras que el porcentaje restante corresponde a las recetas rechazadas de los derechohabientes, no obstante, eso no representa un desabasto, aseguró el director del organismo, Zoé Robledo.

"No significa que no haya recetas rechazadas, el uno por ciento de desabasto o de recetas rechazadas, por las razones que sean, porque no son siempre por abasto o desabasto, un uno por ciento en el IMSS es un número enorme, simplemente por volumen", explicó.

En conferencia de prensa, detalló que en la compra de medicamentos oncológicos, si bien no hay un desabasto, atraviesan resistencia de los laboratorios, porque la compra ahora es facultad de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no del IMSS.

Referente a la ranitidina, explicó que, luego de que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertara sobre los riesgos de desarrollar cáncer con dicho fármaco, se ha sustituido con omeprazol.

El director del IMSS indicó que actualmente se trabaja para llegar a ciento por ciento en el abasto de medicamentos, como en el caso de las vacunas contra la influenza, donde se tiene una meta de llegar a 13 millones de dosis, de las cuales hasta ahora se han aplicado cinco millones.