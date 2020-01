IMSS ofrece apoyo psicoterapéutico a vejez con trastornos mentales

Fundada hace 18 años, la Clínica de Psicogeriatría del Hospital de Psiquiatría Morelos fue la primera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en brindar psicoterapia y rehabilitación integral a personas mayores con trastornos mentales y de comportamiento.

Las y los pacientes que acuden a la Clínica crean grupos de apoyo y son atendidos con fármacos, psicoterapia, nutrición e intervención de trabajo social, indicó Arturo Castro Robledo, director médico del Hospital de Psiquiatría Morelos. Destacó que el enfoque de este espacio es preventivo y, en tanto, se ofrecen también actividades ocupacionales que ayudan a las personas a "bien envejecer".

Algunos de los padecimientos que se atienden en la Clínica de Psicogeriatría son depresión, ansiedad, duelo y trastornos adaptativos, mentales y del comportamiento, además de lesión o daño cerebral, detalló.

Respecto de la depresión, resaltó la importancia de tratarla a tiempo pues de no ser así, avanza y genera discapacidad al mermar la capacidad de respuesta del organismo y alterar todos los sistemas.

"Yo no podía dormir, vivía llorando, no tenía hambre, tenía mucho sueño y en la clínica 23 me recetaron un antidepresivo; mi vida cambió casi por completo, aquí encontré amistades, compañerismo y me integraron a los grupos", comentó Silvia, de 72 años de edad, quien fue diagnosticada de depresión a causa de problemas familiares.

Actualmente la mujer se encuentra estable, se ha integrado a las diferentes dinámicas como pláticas, talleres y manualidades, lo que se refleja en la recuperación de su estado de salud y en la mejora de su calidad de vida, afirmó el IMSS en un comunicado.