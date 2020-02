IMSS ha recibido 779 quejas por abastecimiento de recetas en 2020

En lo que va de este año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha recibido 779 quejas por falta de abastecimiento de recetas, informó su director Zoé Robledo Aburto.

"Tenemos un sistema donde cualquier derechohabiente puede llamar para denunciar un maltrato, diferimiento de una cirugía o una receta que no se proveyó. Al 2020 llevamos 779 quejas por receta, de las cuales, cerca de 364 han sido resueltas el mismo día y otras están el proceso de resolverse", explicó.

Sin embargo, señaló mediante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el índice es bajo en comparación con los 17 millones de recetas abastecidas durante el mismo periodo, por lo que no se puede hablar de un desabasto.

"Si tuviéramos un problema de desabasto, significaría que este número de 17 millones estuviera abajo. (...) puede haber variaciones en el abasto, esto no es algo que haya ocurrido ahora, es algo permanente", apuntó.

Referente a los medicamentos oncológicos, indicó que de los cerca de 20 mil pacientes que se atienden con quimioterapia, 500 casos han sufrido una situación de postergación en su tratamiento.

"Estos 500 casos no significan que no hayan recibido o no estén por recibir su quimioterapia, se atiende de inmediato; las razones son múltiples: los contratos con empresas que tenían centrales de mezcla que no han cumplido o contratos que se extendieron del año (...) en todos los casos resolvemos de alguna manera, no le estamos dejando a nadie sin tratamientos".