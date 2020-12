IMSS entrega a familiares cadáver equivocado en Querétaro

En Querétaro se dio la desaparición de un cuerpo que falleció por Covid-19, se denunció a través de redes sociales por parte de los familiares afectados a las afueras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Aseguran que les entregaron un cuerpo que no conocían, y que al reclamar el nosocomio desconoció el paradero del mismo.

El área de comunicación social del IMSS aseguró que ya investigan esta situación, además de que ya tuvo acercamiento con la familia.

La hija de la fallecida, Itzel Fonseca Trujillo, explicó que su madre ingresó al área de Covid 19 días atrás.

"Estaba estable, pasaron los días y dijeron que la tenían que entubar, el viernes por la mañana dijeron que estaba bien, que había respondido bien, pero ese mismo día por la noche nos hablaron que estaba grave y que estuviéramos al pendiente del teléfono, después se comunicaron con mi hermano y le dijeron que se tenía que presentar", refirió.

Añadió que su hermano y su padre acudieron el sábado al IMSS y este domingo les entregan el acta de defunción, y después pasan a reconocer el cuerpo.

"No es el cuerpo de mi mamá es de una persona adulta, de edad mayor, y no nos dan respuesta de dónde se encuentra el cuerpo de mi mamá, que a lo mejor fue cremado, pero no saben", afirmó.