IMSS contrató a 17 mil por Covid

Ciudad de México.

De los 17 mil profesionales de la salud que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contrató para atender la epidemia de Covid-19, ninguno es médico especialista.

Arturo Olivares Cerda, secretario General del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que, a pesar de que se emitió una convocatoria para reclutar epidemiólogos, infectólogos, neumólogos, geriatras, otorrinolaringólogos, así como especialistas en terapia intensiva, pediatría y urgencias, en el país no hay suficientes.

"No hemos contratado por la carencia que hay en el mercado. Se lanzó la convocatoria, pero no hay en México, no existe el suficiente número", aseguró.