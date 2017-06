Imputan peculado agravado a ex auditor de César Duarte

Chihuahua, México.- Autoridades de Chihuahua imputaron este domingo el delito de peculado agravado al ex Auditor Superior del Estado, Jesús Manuel Esparza Flores, durante la Administración del ex Gobernador César Duarte.



Esparza Flores, quien fue detenido el sábado en Palenque, Chiapas, fue presentado ante el Juez Alejandro Legarda en la Sala Uno de la Ciudad Judicial, como parte de la causa penal 1686/2017.



La audiencia de vinculación a proceso se realizará el próximo 15 de junio, debido a que su defensa pidió seis días, equivalentes a 144 horas.



El ex titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) es acusado de haber gastado más de 542 mil pesos del organismo para viajes personales.



Carlos Huerta, vocero de la Fiscalía General del Estado, indicó que la pena que podría alcanzar es de 16 a 48 años de prisión.



Durante la audiencia de control de detención y formulación de imputación, Esparza Flores se abstuvo de declarar.



Por considerar que el imputado puede huir de la entidad, el Juez Legarda determinó que permanezca en prisión preventiva.



De acuerdo con la Fiscalía General del Estado en el 2014, el ex funcionario utilizó 542 mil pesos de la ASE en cuatro paquetes vacacionales para él y su familia a San Francisco, Miami, Playa del Carmen y Cancún, en 2014.



"En las indagatorias, se logró acreditar que él, su esposa, tres hijos y nieta, fueron beneficiarios de trasporte aéreo y hospedaje a Playa del Carmen, Cancún, San Francisco y Miami; mismos que, a pesar ser ajenos a cualquier actividad dentro de la propia Auditoría Superior del Estado, posteriormente fueron cubiertos con recursos de esta última", puntualizó la FGE.



La dependencia detalló que el 15 de febrero de 2014 utilizó 190 mil 099.74 pesos para viajar a Playa del Carmen, así como 53 mil 624.52 pesos el 4 de septiembre para ir a Cancún; también desvió presuntamente otros 124 mil 276.30 pesos el 6 de noviembre para dirigirse a San Francisco, California, y otros 174 mil 188.84 pesos para Miami, con la misma fecha.



Este fin de semana, además de Esparza Flores, fueron detenidos, otros dos ex funcionarios del ex mandatario priista César Duarte.



Karla J. B., ex Directora Administrativa de la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte, fue detenida el viernes 9 de junio a través de una orden de aprehensión en la colonia Lomas del Santuario II Etapa de la ciudad de Chihuahua.



La FGE la acusa de hechos que se registraron de febrero a abril de 2016, cuando en contubernio con otros ex servidores públicos, desvió 246 millones del patrimonio estatal, simulando cuatro procedimientos administrativos de contratación de servicios profesionales.

La dependencia detalló que los supuestos contratos consistían en: Capacitación para docentes de nivel básico por 55 millones de pesos, curso en materia del medio ambiente por 46 millones de pesos, taller para padres de familia de preescolar y primaria por 55 millones de pesos, además de la prestación de servicios profesionales, diseño e implementación de un software por 90 millones de pesos.



También fue detenido Sergio M. I., ex Director de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda.



Su arresto se realizó también el 9 de junio mediante un mandato judicial en la ciudad de Parral.



La Fiscalía le formuló imputación por Peculado agravado en perjuicio de las arcas públicas estatales por la cantidad de 379 millones 204 mil 999 pesos.



El Ministerio Público le acusa de simular un procedimiento administrativo en complicidad con otros colaboradores y personas externas, en hechos que tuvieron lugar del mes de febrero a octubre del 2016, en la contratación de servicios informáticos que nunca fueron prestados, fingiendo la realización del dictamen de excepción a la licitación pública, acta de adjudicación directa, contrato con sus respectivos pagos y facturación.



Tras decretar legal la detención y formularles imputación, Jueces de Control de Distrito Judicial Morelos les dieron prisión preventiva.