Imputan a 4 duartistas acusados por desvío de 14 mdp

"Son 79 millones de todo el sexenio, pero Fepade la imputación se las hace para asegurarse del tema de que son competentes ellos, por 14 millones", indicó a REFORMA Rocío Stefany Olmos Loya, Secretaria de la Función Pública, quien acudió ayer a la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua.

La imputación por peculado electoral se realizó a Jaime Herrera, ex Secretario de Hacienda estatal; al ex director de Egresos, Jesús Olivas Arzate, y al ex director de Programación y Control de Pagos y Seguimiento Financiero, Ángel Mézquitic Aguirre, también adscritos a Hacienda.



Además a Pedro Mauli Romero Chávez, ex Secretario de Finanzas y Administración del PRI estatal.



El juez federal fijó para el 27 de junio a las 9:00 horas, tiempo local, la audiencia de vinculación a proceso.



De acuerdo con la Secretaria de la Función Pública estatal, los ex funcionarios incurrieron en varios delitos.



"El primero es que la Ley Electoral dice que no se le puede pedir cuota a los subordinados para partido político", recalcó Olmos.



"Ellos alegan mucho en que muchas de esas cuotas eran voluntarias, pero la Ley Electoral prohíbe así explícitamente a subordinados pedirles cuota".



Otra conducta irregular, añadió, fue la forma de emisión de los pagos.



La denuncia interpuesta ante las autoridades electorales fue por el desvío de 79 millones de pesos desde secretarias como la de Hacienda y Salud, de acuerdo con las indagatorias.



A esos 79 millones de pesos se sumarían los 4 millones desviados desde la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Ciudad Juárez, denuncia que se presentó recientemente.