Imputan desfalco a comisaria de la GN

Ciudad de México

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió sancionar a la Comisaria de la Guardia Nacional (GN), Patricia Trujillo Mariel, por la presunta adquisición de un supuesto software israelí para monitorear redes sociales y determinar la ubicación de los usuarios.

La compra se realizó en junio de 2018, cuando Trujillo Mariel era Jefa de la División Científica de la Policía Federal (PF) y por el software se pagaron 500 millones de pesos a pesar de que las mismas soluciones disponibles en el mercado no superan los 20 millones de pesos.

La ASF determinó que no existe evidencia de que el software sea de origen israelí, pues el programa usado por la Guardia Nacional no tiene licenciamiento y no se transfirieron recursos a empresa extranjera alguna.