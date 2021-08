"Impunidad en caso Félix Salgado inhibe denuncias contra candidatos"

El Autogobierno feminista, dijeron, será vigilante del futuro gobierno, de la expresión política que sea, para que genere las condiciones para erradicar la violencia contra las mujeres.

Las feministas llamaron a la población a que el próximo seis de junio, en la boleta para gobernador en el espacio de "candidato sin registro" escriban el nombre de su vocera: Yolitzin Jaimes.

El Autogobierno feministas, detallaron, también será para construir redes de protección, apoyo, discusión y formación de mujeres.

A Jaimes Rendón se le consultó sobre el uso electoral que están haciendo los candidatos a la gubernatura de Guerrero del tema de violencia de género y los derechos de las mujeres.

Por ejemplo, la candidata del PAN, Irma Garzón, ha desplegado espectaculares donde promete que si ganan habrá cárcel para los violadores.

El candidato del PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, ha firmado un par de acuerdos donde se compromete a implementar acciones a favor de las mujeres.

Moreno Arcos hasta hace unos meses formó parte del gobierno del priista, Héctor Astudillo Flores, que durante su gestión la Secretaría de Gobernación federal ha declarado dos Alertas de género, una por violencia feminicida y otra agravio comparado por la negativa de legislar para despenalizar el aborto.

Incluso, el propio Salgado Macedonio ha utilizado el tema de las mujeres. Ha dicho que junto con los jóvenes serán el "motor" de su gobierno, además de que le asignará la mitad de los cargos si es que gana.

"Lo de la candidata del PAN se me hace demasiada demagogia, porque ya está tipificada la violación contra las mujeres, entonces no puedes decir que cárcel para los agresores, porque ya es un delito. Parece más una mercantilización de las demandas feministas, un uso electorero. De los pactos o acuerdo que se firmen los partidos, lo vemos favorable, ojala todos se comprometieran así, pero debe haber presupuesto para implementar toda una política pública para prevenir la violencia feminicida", dijo la activista

— Además de Félix Salgado, ¿han detectado a otros candidatos con antecedentes de violencia de género?

— Todavía no. Es muy difícil, muchas mujeres ya vieron lo que implica: las víctimas de Félix se han expuesto demasiado, no es fácil luchar contra un sistema de justicia que no responde a las mujeres.

— ¿Crees que eso está inhibiendo a las mujeres para que denuncien?

— Por supuesto. Si un hombre público con todas las movilizaciones que se hicieron, con todas la leyes que amparan a las mujeres y aun así no ha caído, como el caso de Félix Salgado, eso genera un ambiente de impunidad.