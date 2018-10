Impulsará Gobierno Electo mariguana recreativa y amapola médica

Cd. de México.- El Gobierno electo impulsará una nueva política de drogas donde la mariguana tenga tanto usos medicinales como recreativos y la amapola se legalice sólo para fines médicos, confirmó la senadora Olga Sánchez Cordero.

La próxima Secretaria de Gobernación explicó que, en el caso de la mariguana, se pretende evitar una política prohibicionista y privilegiar la atención al problema de salud pública que representa su consumo.

Mientras que con la despenalización de la amapola, exclusivamente para usos medicinales, se busca beneficiar a pacientes que requieren tratamientos con morfina.

"Nosotros estamos pensando en mariguana para usos medicinales y recreativos y penalizarla fuertemente en la venta a menores de edad y también estamos pensando en programas de rehabilitación de adictos, simultáneamente. Este es un problema de salud pública, no es un problema de prohibicionismo, es un problema de salud pública que hay que atender debidamente", afirmó Sánchez Cordero.

"En el caso de la amapola sería nada más para uso medicinal para fármacos tipo morfina. Hay muchos pacientes que están teniendo enfermedades terminales en donde sí se requiere morfina y otros derivados de la amapola para poder tener una muerte digna, y vale la pena luchar para que estos enfermos terminales tengan una muerte digna", comentó.

Tras participar en la ceremonia de guardia de honor por el aniversario luctuoso del senador Belisario Domínguez, la senadora expuso que en el tema de la legalización de la mariguana para usos recreativos se puede avanzar más rápido en comparación con la despenalización de la amapola, debido a que se requiere la intervención de la Organización de las Naciones Unidas, pero confirmó que ya sostienen reuniones para trabajar en este tema.

"En el tema de la mariguana no tenemos problema alguno, podemos avanzar rápidamente. En el tema de la amapola, sí tenemos que ir con la Agencia de Naciones Unidas en contra del Delito y la Droga, tenemos que avanzar con ellos porque tienen una reglamentación concretamente a la amapola que hay que acatar y seguir, de acuerdo con los lineamientos que ellos nos están estableciendo. Ya estamos en pláticas con la Agencia de Naciones Unidas, hemos tenido varías pláticas", indicó.

La también ex ministra en retiro celebró que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, se pronunciara, la semana pasada, a favor de legalizar la droga, en especial la amapola.

"Para mí, fue una grandísima noticia. Ustedes saben que yo he estado en esa línea toda mi vida, desde la Suprema Corte de Justicia, de la despenalización para fines incluso recreativos. Me sorprendió también la declaración del ex Presidente Zedillo y, por supuesto, para mí fue una noticia muy agradable y recibí con gran entusiasmo el pronunciamiento del General Cienfuegos", agregó Sánchez Cordero.

Cabe recordar que en el Senado de la República ya fue planteada una iniciativa para legalizar la amapola, la cual deberá ser discutida y analizada por los legisladores.