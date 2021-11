Impulsan vacunación con plan de incentivos

Movidos por la preocupación e interés de aumentar la población vacunada, y para motivar a los residentes locales para que se vacunen, lanzan programa de incentivos.

La ciudad de Mission ha lanzado el programa de incentivos de vacunación Together Helping Recover an Independent and Valued Economy o THRIVE, para alentar a los residentes no vacunados a recibir la vacuna covid-19.