Impulsan multas en Reynosa por no usar cubrebocas

La Alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez informó que ya se está analizando la implementación de una multa económica, para aquellos ciudadanos que desatiendan la recomendación de usar cubrebocas o careta en la vía pública.

Al considerar que esta prenda, al igual que las mascarillas son fundamentales para evitar contagios del Covid-19. "Estamos viendo cual sería la multa que podría aplicarse, no nos interesa la recaudación, sino que la gente haga caso de la necesidad de usar cubrebocas, ya que cuando se estornuda o tose se expulsan alrededor de 200 millones de virus que se quedan en el cubrebocas, a diferencia de cuando no se porta y que se propaga".

Hasta el momento no se ha revelado a cuánto ascendería la sanción, pero se adelantó que el personal de Tránsito y Vialidad serán los encargados de este programa.

Reynosa registra más de 4 mil 80 contagios del nuevo coronavirus, con más de 550 defunciones y alrededor de 160 pacientes en investigación, por lo que se mantiene en fase I de la nueva normalidad.

Ortiz Domínguez explicó que los lugares donde se ha detectado mayor riesgo, son los negocios, las dependencias, los hogares debido a la falta de protocolos para regresar de actividades al aire libre, al igual que las maquiladoras.

Por lo que hizo un llamado a la población. "Si vamos a un negocio y veo que está lleno, lo ideal es no entrar, lo mismo cuando veamos que el autobús va lleno, porque es un riesgo de muerte, le pedimos a la población que reporte aquellos locales que no cumplen con los protocolos, la COEPRIS debe estar revisando, no podemos exponernos".

Al implementarse una multa económica por no usar cubrebocas, esta ciudad fronteriza sería pionera, ya que en la actualidad las alertas por no hacer caso, se limitan a llamados de atención. "Lo ideal es que no lleguemos a esto, pero si lo estamos analizando", insistió Ortiz Domínguez.

EL MAÑANA ha constatado como un gran sector de la población pasa desapercibida la regla de usar cubrebocas, pese a los filtros viales y callejeros.

Las personas que no usen cubrebocas serán multadas de forma económica, a fin de prevenir contagios del Covid-19.