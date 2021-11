Impulsan el plan mundial de fraternidad y bienestar

En la conferencia mañanera, Ebrard destacó que la Cancillería tiene la instrucción de organizar con todos los miembros de las representaciones diplomáticas de los diferentes países del mundo en la ONU la integración del plan, a la brevedad posible.

Ello con el propósito de presentarlo a la Asamblea General de la ONU para que pueda ser "aprobado, promovido y entonces llevarse a cabo en el 2022".

CREACIÓN DE FONDO

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU la creación de un fondo de un billón de dólares, con "la contribución voluntaria" de magnates, corporaciones privadas y países, para beneficiar a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares al día.

Plantean ruta

- Este es el inicio de una ruta que México está planteando, afirmó el canciller

- "Por lo pronto, lo que se ve es una reacción de mucho interés, de una apelación ética a todos los países, fundamental, de no seguir permitiendo o pensando que esa es la normalidad, porque si llegamos a eso se llama cinismo, desigualdad y desesperanza, es lo que dijo ayer el presidente", indicó

- Además, confió que la propuesta de López Obrador tendrá "mucha participación" y que México estará en una posición "muy importante" y "relevante" para lograr este objetivo.

Se deslindan Rusia y China

Los gobiernos de Rusia y China anunciaron que no acompañarán el plan de fraternidad y bienestar que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pese a que el secretario general, Antonio Guterres, aplaudió el llamado del mexicano para debatir sobre la desigualdad.

"Señor presidente, nos oponemos al establecimiento de ciertos ´indicadores´ universales de conflictos/crisis que abrirán caminos a diversos abusos", indicó el representante ruso ante la ONU, Vasily Nebenzyam.

"En el contexto de los problemas de desarrollo a gran escala, que a menudo existen en los estados en conflicto y en situaciones superiores a un conflicto, esto será, en cualquier caso, un ´parcheo de agujeros´", destacó, y consideró importante saber qué organismo de la ONU estará a cargo "de tal o cual labor".

El ruso estimó que ni el Consejo de Seguridad ni la Comisión de Consolidación de la Paz pueden contribuir a la formación de modelos independientes sostenibles de economía, asegurar el intercambio de tecnologías y fortalecer la infraestructura, desarrollar la industria o el sector agrícola, la educación y sistemas de salud o creación de empleo.

"Al discutir la relación retórica de los derechos humanos, el desarrollo, la paz y la seguridad, es necesario darse cuenta de que el desarrollo por sí solo no pueden garantizar la paz, y una vida pacífica no necesariamente garantiza el desarrollo, por lo que es importante no sólo tomar en cuenta la relación, sino también entender claramente la diferencia en estos procesos y también qué organismo o estructura de la ONU es responsable de avanzar en casa una de estas tareas".

Por su parte, el representante de China ante la ONU, el embajador Zhang jun, consideró que "para promover y garantizar la igualdad social se necesitan arreglos institucionales firmes en el proceso de reconstrucción de los países en posconflicto que deben reconocer sus realidades a nivel nacional y establecer la inclusión basada en el estado de Derecho, con la participación de todos y dejar que el pueblo sea el amo de su destino".





Vasily Nebenzyam.

Zhang jun.