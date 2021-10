Impulsa Morena mayor protección a mujeres

Indicó que según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar (ENDIREH 2016) al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia, el 41.3 por ciento ha sido víctima de violencia sexual y, nueve mujeres son asesinadas al día. Por otro lado destacó que Tamaulipas ocupa oficialmente el sexto lugar en incidencias, secuestros, y un alto número de feminicidios.

"Vivimos en una simulación ante una circunstancia tan importante como es la violencia que pasamos todas las mujeres no solamente en Tamaulipas, sino en todo México", Regalado Fuentes acusó a las autoridades locales de encubrir este tipo de violencia de género, "en Tamaulipas no tenemos el dato porque todas las autoridades lo han estado encubriendo, inclusive los ministerios públicos muchas veces incitan a las mujeres a no poner una denuncia".

En el mismo sentido la también integrante de ese Grupo Parlamentario, Casandra Prisilla de los Santos Flores, propuso reformas al Código Penal del Estado para incrementar hasta a 75 años de prisión a quien cometa el delito de Feminicidio Infantil, "de 49 homicidios de mujeres 19 han sido dolosos, tristemente estamos bajo una gran colusión en Tamaulipas en donde todos estos datos no se dan a conocer, incluso se protege a quienes cometen todos estos delitos, muchas veces se compran las autoridades en todas las ciudades".

Finalmente destacó que oficialmente Tamaulipas pasa como un estado ´libre de feminicidios´ en donde, de 43 homicidios de mujeres en 2020 19 fueron calificados como ´dolosos´, "lo que consideramos atiende más bien a una maliciosa interpretación de la autoridad en cuanto a los supuestos establecidos en el Código Penal para la calificación del Feminicidio con el fin de ocultar la realidad al respecto", coincidió.

Elevarán penalidad

* La mas reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar señala que:

* 6 de cada 10 mujeres han enfrentado violencia

* 41.3 por ciento han sido abusadas sexualmente

* 9 mujeres son asesinadas al día en México

*45 homicidios de mujeres se han presentado en Tamaulipas el presente año

* 19 de ellos fueron dolosos

* 75 años de prisión es la propuesta