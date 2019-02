Impulsa Grammy a productoras musicales

Nueva York, Estados Unidos.

El equipo de la Academia de la Grabación que promueve la diversidad e inclusión lanzó una nueva iniciativa para crear y expandir las oportunidades de mujeres productoras e ingenieras en la industria de la música.

La Academia, que organiza el Grammy, anunció este viernes la Iniciativa de Inclusión de Productoras e Ingenieras, que pide a músicos, sellos discográficos y otros que consideren al menos a dos productoras o ingenieras cuando trabajen en un proyecto, sea una canción o un álbum.



Más de 200 se han comprometido a hacerlo, incluidos Lady Gaga, Justin Bieber, Pearl Jam, Quincy Jones, Pharrell Williams, John Legend, Ariana Grande, Common, Pink, Nicki Minaj y Shawn Mendes.



"Éste es un paso realmente importante para asegurar que se considere a un grupo diverso a la hora de elegir un productor o ingeniero", dijo Tina Tchen, jefa del equipo.



"Escojan a quien quieran, porque queremos que la gente tome sus propias decisiones artísticas, pero sabemos que, mientras más mujeres sean incorporadas y vistas, esas puertas se abrirán".



"Y de eso se trata" agregó. "De asegurarnos que esas puertas estén abiertas para todo el mundo y que las mujeres que por tanto tiempo no han tenido la oportunidad reciban una oportunidad justa".



La iniciativa llega tras un estudio de la Universidad del Sur de California realizado el año pasado, según el cual solo 2 por ciento de los productores musicales y 3 por ciento de los ingenieros son mujeres.



Entre otros que se han apuntado al llamado están Jennifer Lopez, Maroon 5, Carrie Underwood, The Killers, Kacey Musgraves, Meek Mill, Usher y Selena Gomez. También están a bordo múltiples productores musicales, disqueras, compañías y agencias de manejo de talento.



"No solo se trata de los artistas que conocemos, sino de las personas involucradas tras bambalinas: otros productores e ingenieros, sellos, estudios, agentes, editoras, que reconocen que todos tienen un papel que desempeñar y que todos pueden jugar un rol positivo en el cambio que debe hacerse", dijo Tchen, quien fue jefa de personal de la ex Primera Dama Michelle Obama y es socia de Buckley LLP.



La academia anunció el nuevo equipo el año pasado luego que su director ejecutivo Neil Portnow dijo que las mujeres debían dar un paso al frente cuando le preguntaron por la falta de ganadoras en la sala de prensa de los Grammy.



Solo dos intérpretes femeninas fueron galardonadas durante la ceremonia en vivo y los Grammy fueron criticados por no permitir que Lorde, la única mujer nominada a Álbum del Año, cantara durante el espectáculo.



Portnow calificó sus comentarios como una mala elección de palabras y luego anunció que dejaría su puesto este año.



Este año los Grammy, sin embargo, incluyen más mujeres nominadas en las categorías principales.



Linda Perry, quien dijo que participará en la nueva iniciativa, también hizo historia como la primera mujer nominada a Productor del Año, en 15 años, por música no clásica.



Para facilitar el éxito de su nueva iniciativa, la Academia listará a productoras e ingenieras disponibles en su sitio web.



La academia también está trabajando con las organizaciones Women's Audio Mission y She is The Music para conectar a artistas con mujeres creadoras.



Tchen dijo que otra manera en la que están tratando de mover la balanza es a través de tutorías.



Le estamos pidiendo a productores e ingenieros, hombres y mujeres, que sean mentores de jóvenes mujeres.