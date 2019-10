Impulsa cinta sobre migrantes

La actriz mexicana Marina de Tavira destinará un total de 120 mil pesos a la postproducción de un documental sobre una partera que ayuda a otras mujeres a dar a luz, antes de cruzar la frontera entre México y Guatemala.

El monto económico lo obtuvo el sábado al recibir el Premio Cuervo con el que apoyará a la directora Gabriela Ruvalcaba para que concluya el filme Verdor, relacionado con las migrantes embarazadas.

"El documental habla acerca de las mujeres que están entre la frontera de Guatemala y México. Algunas de ellas se encargan de atender a quienes tienen que parir bajo estas circunstancias", precisó la nominada al Oscar como Actriz de Reparto en 2018 por la película Roma.

"Tiene que ver con necesidades urgentes y preocupaciones que no podemos dejar de ver. Siempre he pensado que al arte en general no le veo sentido si no es para espejear y transformar la realidad hacia los mejores lugares posibles para todos".

Minutos antes de recibir ambos reconocimientos, la estelar de películas como Cinco Días sin Nora (2008) y Los Árboles Mueren de Pie (2015) también develó una butaca con su nombre en una de las salas del complejo cinematográfico Cinépolis en esta ciudad.