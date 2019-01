Impulsa Canirac menús inclusivos en el estado

"Queremos que Tamaulipas sea uno de los primeros estados a nivel nacional en darles la atención que merecen las personas que no ven, las que no escuchan, las que no hablan o las que no saben leer, es momento de incluir". Alfonso Padilla Hernández, Canirac Reynosa.





La Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Reynosa enviará una petición a sus afiliados en Tamaulipas para incrementar la cantidad de restaurantes con menús incluyentes.

De acuerdo con el presidente Alfonso Padilla Hernández, adherirse a este programa no requiere inversión, solo el interés en apoyar a personas con discapacidad.

"Queremos que Tamaulipas sea uno de los primeros estados a nivel nacional en darles la atención que merecen las personas que no ven, las que no escuchan, las que no hablan o las que no saben leer, es momento de incluir".

Hace un par de días se presentó en un restaurante de esta ciudad fronteriza el primer menú de este tipo que incluye lenguaje braille y códigos QR que al ser escaneados se vinculan a un vídeo en lenguaje de señas.

Dando facilidad e independencia a las personas.

Las impresiones de estos menús fueron patrocinadas por una universidad privada, por lo que se optaría por recurrir a ellos para incentivar la participación de pastelerías, cafés, restaurantes, hoteles y otros centros de servicio a incluirlos.

"Es algo que nos pone muy contentos, en especial a los afiliados a este gremio porque hemos luchado mucho por hacer un ambiente de paz en el municipio, con esto se eliminan muchas barreras y se crean posibilidades que antes no se tenían".

La idea surgió tras detectar que por lo menos el 10 por ciento de los comensales en Reynosa cuentan con alguna discapacidad.

Por lo que en los próximos días se generarán reuniones con dirigentes de la Canirac y de otras cámaras empresariales en búsqueda de la inclusión."Es un paso importante, esto tiene que difundirse, lo más importante es que el estado se de a conocer a nivel nacional por este tipo de acciones".

Limitantes

>10% de clientes en Restaurantes de Reynosa tienen discapacidad.

>El menú cuenta con lenguaje en braille y códigos de escaneo a lenguaje de señas.

>Reynosa es el primer municipio de Tamaulipas en colocarlos.