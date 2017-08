Impugna testamento

Ciudad de México

El licenciado Marco Tulio Ruiz, abogado de Joao Aguilera, hijo de Juan Gabriel, anunció que este jueves la Procuraduría General de República (PGR) abrió una carpeta de investigación debido a que se presume actividad delictiva en el ejercicio del testamento del cantante.

A Iván Aguilera, hijo mayor del “Divo de Juárez” y hasta el momento su único heredero, se le acusa, junto a su esposa, Simona Aguilera, de dos delitos.

Los crímenes denunciados son: la simulación que se hizo de las transmisiones de propiedad en favor de Iván Aguilera y su esposa, acto que supuestamente hizo el intérprete de “Amor Eterno”, y la rendición de un informe a una autoridad migratoria en Estados Unidos en el que se manifiesta que el compositor no se encontraba en el País en la fecha en se realizó ese acto jurídico.

EL DICTAMEN

Un dictamen en materia de grafoscopía que concluye que la firma que aparece en el testamento como de Juan Gabriel no fue estampada de su puño y letra, por lo tanto no es su autoría.

Otra supuesta evidencia es una declaración jurada de la embajada estadounidense en Chile por uno de testigos que intervinieron durante la firma del testamento y quien negó que Alberto Aguilera Valadez, nombre real del artista, hubiera comparecido al otorgar esa cesión de derechos.

En conferencia de prensa, Joao Aguilera dijo que se siente tranquilo pese al proceso.

“Yo estoy muy bien, me siento tranquilo. Solamente estoy peleando por lo que me corresponde, es un derecho que yo tengo”, expresó el joven, quien no reveló cómo se mantiene ahora que su papá falleció.

Los abogados de Joao están a la espera que el notario público de Cancún presente su contestación para que el juez determine la fecha de las audiencias para tratar de llegar a un acuerdo entre los involucrados. De lo contrario, se seguirá con la impugnación del testamento.

Este viernes a las 10:00 horas Joao depositará una ofrenda floral en la Plaza Garibaldi donde se encuentra la estatua de su padre.

Hasta el momento, Iván Aguilera no puede hacer uso del testamento hasta que un juez lo permita, por lo que Joao está abierto a llegar a una negociación con su hermano.

El proceso legal podría tardar años en resolverse.

La disputa

El licenciado Marco Tulio Ruiz, abogado de Joao Aguilera, hijo de Juan Gabriel, dijo que entre los bienes disputados existe una empresa que constituyó Juan Gabriel, la cual tiene a su nombre algunas propiedades, entre ellas, la Casa Museo, instituida en Juárez.